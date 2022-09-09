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影／豐原轉運中心今啟用 即日起至21日免費停車

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影

坐落在台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，台中市長盧秀燕帶領一級主管到場剪綵，地上5層、地下2層樓多功能建物，將引進27條市區客運路線進站，並宣布即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車，轉乘火車、公車與計程車。

盧秀燕今天中午率領一級主管到場，立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、陳清龍、王朝坤與豐原區各里里長均到場，替豐原轉運中心啟用揭開序幕，有小朋友換上中秋節應景小兔子裝，盧秀燕戴起兔耳朵一起賣萌，現場喜氣又熱鬧。

盧秀燕致詞表示，明天就是中秋節，今天豐原轉運中心啟用是給豐原最好的禮物，轉運中心由中央、地方籌措7億元，是她任內宣布動工到完工啟用的第一座轉運中心，代表她對豐原區的高度重視，並細數轉運中心有運轉、停車、商場、活動會場與會議廳等5大功能，未來豐原區將是南來北返的一大樞紐。

交通局長葉昭甫表示，豐原運轉中心為地下2層、地上5層樓多功能建物，具備客運轉運、停車與商場空間，市區與國道客運進駐，為讓鄉親更熟悉豐原轉運中心的設置，即日起至9月21日止，汽、機車停放均免費，共設置296席汽車、849席機車停放空間，歡迎多加利用。

江啟臣指出，縣市合併後豐原區一直被說成邊緣化，現在盧市府以行動力來建設，讓豐原變成市中心，豐原轉運站會讓豐原開始好運，相約明年商場招商完成，再與盧市長一起歡慶開幕。

交通局表示，豐原轉運中心由台灣全聚德股份有限公司營運，一樓轉運中心設有7席客運月台（含2席儲車使用），提供給27條公車路線，行經豐原、潭子、大雅、神岡、后里等路線，也規畫購物花車與假日市集，結合轉運中心的人潮與商機。

二樓規畫商業空間以餐飲與超商為導向，將導入咖啡廳、港式小吃餐廳等，預計明年2月開放；3至5樓與地下2樓停車場導入智慧化設施，提供多功能繳費，方便又快速的進出場停車服務。

台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，台中市長盧秀燕帶領一級主管到場剪綵，地上5層、地下2層樓多功能建物，將引進27條市區客運路線進站。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，台中市長盧秀燕帶領一級主管到場剪綵，地上5層、地下2層樓多功能建物，將引進27條市區客運路線進站。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，即日起至21日止，汽、機車免費停放，歡迎民眾停車來轉乘火車、公車與計程車。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，台中市長盧秀燕帶領一級主管到場剪綵，地上5層、地下2層樓多功能建物，將引進27條市區客運路線進站。記者林佩均／攝影
台中市豐原區的豐原轉運中心今啟用，台中市長盧秀燕帶領一級主管到場剪綵，地上5層、地下2層樓多功能建物，將引進27條市區客運路線進站。記者林佩均／攝影

盧秀燕 中秋節 台中市長

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