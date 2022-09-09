谷關空氣瓶被批是「笑話」 中市新聞局：勿淪為選戰口水

台中市長盧秀燕昨剛結束兩天一夜和平專案鐵人行程，立法院副院長蔡其昌今上谷關視察，蔡批盧谷關空氣瓶議題「是個笑話」；對此，台中市新聞局長鄭照新表示，台中市空氣品質在市民與市府努力下，成為中南部第一個空氣達標的都市，不要因為選戰口水，埋沒了台中市民與市府的努力。

今早，民進黨台中市長參選人蔡其昌到和平區谷關地區視察，並公布針對谷關打造的「谷關300計畫」，外界視為蔡此舉為上山固守山區票源，與盧市長互別苗頭。蔡其昌批評，盧市長的谷關空氣瓶議題「是個笑話」，市長換人空氣換新口號喊得漫天響，卻跳票。