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谷關空氣瓶被批是「笑話」 中市新聞局：勿淪為選戰口水
台中市長盧秀燕昨剛結束兩天一夜和平專案鐵人行程，立法院副院長蔡其昌今上谷關視察，蔡批盧谷關空氣瓶議題「是個笑話」；對此，台中市新聞局長鄭照新表示，台中市空氣品質在市民與市府努力下，成為中南部第一個空氣達標的都市，不要因為選戰口水，埋沒了台中市民與市府的努力。
今早，民進黨台中市長參選人蔡其昌到和平區谷關地區視察，並公布針對谷關打造的「谷關300計畫」，外界視為蔡此舉為上山固守山區票源，與盧市長互別苗頭。蔡其昌批評，盧市長的谷關空氣瓶議題「是個笑話」，市長換人空氣換新口號喊得漫天響，卻跳票。
新聞局長鄭照新表示，台中市的空氣品質在市民與市府努力下，成為中南部第一個空氣達標的都市，這樣的成就希望中南部其他城市也能達標；他也呼籲，不要因為選戰口水，埋沒了這幾年來台中市民與市府的努力，空汙改善是大家一起堅持的成果。
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