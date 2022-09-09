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南投開學中秋前確診人數破萬人 青壯年族群占比過一半

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣為鼓勵長者接種疫苗，針對65歲以上長者接種COVID-19疫苗，舉辦揪團接種獎金大放送。圖／南投衛生局提供
南投縣為鼓勵長者接種疫苗，針對65歲以上長者接種COVID-19疫苗，舉辦揪團接種獎金大放送。圖／南投衛生局提供

今天是中秋連假的第一天，各地返鄉車潮多，南投縣衛生局擔心家人團聚造成疫情擴散，憂心指出這2星期確診人數有上升趨勢，已突破萬人，尤以嬰幼兒族群占確診人數5%，青少年族群占確診人數20%，青壯年族群占確診人數55.5%，呼籲民眾於中秋假期務必做好防疫措施。

局長陳南松說，南投縣中秋節連假建議未接種疫苗的長者及幼童，或身體免疫力較差的民眾，應避免參加群聚活動，減少染疫風險，確診者遵守防疫隔離規定，有症狀者在家多休息避免外出，中秋團聚， 不得逐桌敬茶敬酒， 除飲食外，建議全程配戴口罩。

陳南松表示，依據南投縣統計資料顯示，僅8月20日至9月7日，全縣確診人數達1萬0428人，疫情以來的總確診人數逼近9萬人，加上中秋節是國人的重要節日，呼籲若有上呼吸道症狀如咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛，自各地返鄉團聚前，建議聚會前先行快篩，避免造成家庭群聚感染，確認陰性後再前往聚餐，若為陽性時最好留在家中休息，不建議參加聚會活動。

陳南松指出，南投縣防疫多管齊下，一方面要求返鄉前要「打滿疫苗、勤洗手、戴口罩、保持社交距離」，另為鼓勵長者接種疫苗，南投縣65歲以上長者COVID-19疫苗「揪團接種獎金大放送」活動熱烈實施中，揪團者只要揪滿5人以上，即可獲得獎勵禮券，接種者則有好禮三選一（禮品包括1盒（50片）口罩、快篩試劑2劑或宣導品），歡迎鄉親撥打電話或是掃描條碼報名接種疫苗，提升社區群體免疫。

中秋節 疫苗 南投

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