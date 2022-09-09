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職務再設計 中市府助身障者開創職涯第二春

中央社／ 台中9日電

70歲李姓男子重返職場擔任房仲，卻因聽力損失視力變差，成中度聽障者，影響與客戶溝通，中市勞工局推動職務再設計，補助助聽器等輔具，讓他再創優異業績，開創事業第二春。

台中市勞工局今天發布新聞稿指出，李男自上市公司退休後，自認體能智力雙全，連考照都難不倒他，去年重返職場後，因罹患梅尼爾氏症導致聽力損失，成為中度聽障者，與客戶經常雞同鴨講，加上黃斑部病變視力變差，買賣契約書閱讀有困難，工作受影響，讓他很沮喪。

4個月前，經台中市勞工局透過職務再設計服務，補助李男雙耳藍芽助聽器、包覆式濾光眼鏡及手持式放大鏡，李男變得「耳聰目明」，能聽到清晰的聲音，客戶來電不漏失，工作效率大幅提升。

10年前，李男就因聽力受損配戴輔聽器，功能陽春，只能擴大音量。李男說，退休後幫忙帶孫子，不覺得有障礙。去年底重返職場，擔任房屋仲介員，與客戶溝通需求高，才發現原有的輔聽器因屬擴音功能，會將周遭聲音一併擴大，反而造成雜音干擾，影響與客戶溝通。

李男選配合適的藍芽助聽器後，帶客戶看房，不再因聽不清楚，老要求客戶「再說一次」，弄得彼此無奈。職場障礙排除，李男半年賣掉4棟房子的優異業績，開創事業第二春。

台中市勞工局長張大春表示，身心障礙者與一般人一樣，希望擁有公平就業機會。由於生理或心理功能限制，工作上或有不便與困難。勞工局推動職務再設計，「客製化」提供輔具、改善工作設備或職場無障礙環境等，協助身心障礙者穩定就業。

勞工局 職場

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