台中小黃公車8路線修改 開進原民社區服務偏鄉民眾

台中市部分偏遠地區因人少、路狹窄，公車無法行駛，市府推出小黃公車，利用計程車當公車，在豐原、東勢、太平等區服務高齡者或行動不便者，目前共有15條公車路線。交通局也依地方鄉親建議，精進黃4路、黃5路、黃8路、黃10路、黃11路、黃12路、黃13路及黃14路行駛路線及站點，今年9月12日上路，服務更貼近民眾需求。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車目前共有15路線，服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區、103里。

葉昭甫說，太平自強新村及霧峰花東新村今年完成重建，考量兩處原民社區沒有公車路線行駛，規劃黃5路黃竹線從慈明高中延駛至自強新村，黃8路喀哩線從霧峰郵局延駛至花東新村，讓居民可以搭乘小黃公車至太平光興路、霧峰中正路轉乘市區客運，也可以前往市場購物及學校、醫院等處，完善生活機能。

交通局已規劃黃10路潭子大富線將起站發車點由大富路一段325巷口調整至雅潭民族路口，並新增5個停靠站點，讓長輩更方便搭乘。另黃11路麗水龍津線則延駛至天母櫻城、裕國社區等處，黃13路客庄菁埔線及黃14路清水塭仔寮線調整行車路線，黃14路並延駛至清水車站，拓展偏鄉交通服務路網。

交通局表示，目前原來的路線會因應地方需求做細部變更，除同步辦理路線站牌的微調作業，也提供實體及數位路線服務資訊，印製各路線的站點、班次服務資訊文宣供各區公所及里長協助發放給里民，民眾也可至「台中市即時公車動態資訊」網站( http://citybus.taichung.gov.tw )，或下載「台中公車APP」( https://is.gd/MTPvdg )查詢相關資訊。