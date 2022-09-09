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中秋佳節警傳愛 文旦、月餅溫暖弱勢家庭的心

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供

台中市有熱心企業及民眾感念員警中秋連假在外辛勞執勤，無法與家人團圓，日前捐贈泡麵、月餅及柚子等物資慰勞中市警豐原分局。豐原分局感謝其愛心，並將該批愛心物資轉贈轄內弱勢團體，此舉也是該分局行之有年的另類傳統，也讓人見到警愛民之情。

近年弱勢團體受到疫情影響，捐贈者亦減少許多，台中市豐原警分局在秋節前夕，除邀轄內山海屯啟智協會至分局參觀並轉贈10箱泡麵及2箱鳳梨酥等物資外，亦至信望愛智能發展中心贈送月餅及柚子等應景物資，希望能拋磚引玉，讓社會各界響應，一同關心弱勢朋友，讓社會增添更多溫馨過節的氣氛。

豐原分局表示，感謝公益團體對弱勢孩子的長年照顧與付出，希望在這代表團圓、溫暖的中秋節，以贈送愛心物資的方式，替他們添加更多的節慶氛圍，未來分局亦會繼續將此善心善行繼續傳承、發揚下去。

台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局將中秋節應景的文旦、月餅，分送給轄區弱勢戶與社福團體，共享佳節愉快。圖/台中市警察局豐原分局提供

愛心 中秋節 月餅

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