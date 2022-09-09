中秋佳節警傳愛 文旦、月餅溫暖弱勢家庭的心

台中市有熱心企業及民眾感念員警中秋連假在外辛勞執勤，無法與家人團圓，日前捐贈泡麵、月餅及柚子等物資慰勞中市警豐原分局。豐原分局感謝其愛心，並將該批愛心物資轉贈轄內弱勢團體，此舉也是該分局行之有年的另類傳統，也讓人見到警愛民之情。

近年弱勢團體受到疫情影響，捐贈者亦減少許多，台中市豐原警分局在秋節前夕，除邀轄內山海屯啟智協會至分局參觀並轉贈10箱泡麵及2箱鳳梨酥等物資外，亦至信望愛智能發展中心贈送月餅及柚子等應景物資，希望能拋磚引玉，讓社會各界響應，一同關心弱勢朋友，讓社會增添更多溫馨過節的氣氛。