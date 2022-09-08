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動物寶寶成群報到 九九峰動物園開慶生趴祭優惠
南投草屯九九峰動物樂園上個月開幕，近期園區再傳喜訊，美洲小駝、紅䴉、白袋鼠、黑天鵝等接連迎來新生命，園方決定在9月9日該園生日這天，準備適合動物寶寶吃的蛋糕為其慶生，舉辦為期10天「九九可愛動物節」祭出票價優惠。
斥資7億元、耗時8年打造的九九峰動物樂園，其園區占地約20公頃，以飼養珍奇鳥禽為主，現有鳥禽達60多個品種，號稱是「亞洲規模最大的鳥園」，同時還飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，目前全園動物種類約有70多種。
九九峰動物樂園表示，上個月中下旬開幕後，喜事連連，園區動物在獸醫完善照顧下，美洲小駝、紅䴉、灰冠鶴、黑冠珠雞、白袋鼠、黑天鵝、鵎鵼、孔雀、羊、馬等10種動物陸續繁衍下一代，才開園就成了「幼幼班」，動物園族群越發茁壯。
而因動物寶寶接連誕生，讓園區內年輕的工作人員感到興奮又新奇，為讓遊客一起體驗生命教育，且歡迎並慶祝動物樂園新成員陸續滿月，選在明天也是該園9月9日生日這天，為牠們準備特製生日蛋糕舉辦慶生會，與遊客同樂分享喜悅。
該園董事長游家富也說，因將9月9日定為動物樂園生日，所以明天起同步舉辦「九九可愛動物節」，明天起（9日）至18日入園有票價優惠方案，這10天入園的遊客，身分證字號末2碼為「99」，加碼贈送1張免費的VIP門票。
九九峰動物樂園則提醒，部分動物寶寶因尚未適應環境，會待在動物醫院內生活，未必會在戶外活動；動物育幼期間應盡量期保持距離、安靜觀看，看到動物寶寶別太激動，切勿拍打欄杆，避免動物爸爸媽媽為了保護幼崽，而驅趕「陌生人」。
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