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她罹癌接受幹細胞移植不再復發 送月餅為彰秀病人打氣
彰濱秀傳醫院2020年4月成立幹細胞移植團隊以來，已有13位病人接受幹細胞移植，其中35歲的「阿美」罹患淋巴癌，歷經4次化療後，進行自體幹細胞移植，迄今未再復發，並回到工作崗位。她今天在中秋節前夕，特別準備30盒月餅到彰濱秀傳醫院，分送給門診和做化療的癌症病人，並以親身的經驗鼓勵病友們勇敢面對正規的療程。
「阿美」說，她之前因為發燒至彰濱秀傳腎臟科門診，又因脾臟腫大做骨髓檢查診斷出淋巴癌，之後開始執行化療。2020年4月至6月完成第一次化療療程後，病情又於胸椎復發，於是再做了救援性化療及放療，還產生了視力模糊及複視的副作用。
她說，同年7月21日病情在腦部再度復發，做4次化療後，病情趨於穩定，彰濱秀傳癌症醫療團隊建議她進行自體幹細胞移植，希望能將癌細胞徹底消滅，因此11月3日執行自體幹細胞回輸，迄今病情未復發，可以回到工作崗位。
彰濱秀傳血液腫瘤科吳敬炫醫師表示，當一個人被診斷出癌症，治療過程中病人及家屬的身心皆承受極大的煎熬。隨著醫學進步，治療癌症的武器越來越多，副作用也越來越減輕，代表越來越多癌友能像阿美一樣正常生活。因此建議病人要充分和主治醫師討論，找出最適合自己的治療方案，不要放棄。
秀傳癌醫中心院長張正雄表示，整合醫療能優化癌症病人的治療成效，而癌症病人的治療副作用，需要多職類醫療專業人員合力提供照護，才能讓癌友保有生活品質地完成治療及迎接新人生。
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