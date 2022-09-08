日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆今晨傳出辭世，經親屬證實後，目前水社碼頭的店家暫不營業，在地縣議員石慶龍指出，對於金盆阿嬤的辭世感到錯愕，但希望家屬能繼續傳承在地的好味道。

日管處副處長廖錫標表示，金盆阿嬤的阿婆香菇茶葉蛋，位在玄光寺及水社碼頭，是使用日月潭三寶中的阿薩姆紅茶與埔里香菇來滷的，香氣撲鼻卻口味不死鹹，具備獨特的在地風味，一直是日月潭的代名詞，傳說中更得到前總統的特許，才能在玄光寺碼頭開設茶葉蛋店舖，事實上是透過每年招標承租經營。

石慶龍說，60多年前阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆，18歲的她創出的茶葉蛋，生意持續不輟，吸引遊客上門購買；不斷改良也贏得國內外食客的好口碑，如今手藝已交給子孫接棒經營。

鄉親透露，日月潭阿婆茶葉蛋好吃的秘密，就在於融合南投魚池生產的阿薩姆紅茶和埔里香菇，全部都是在地食材；靠著小小一顆茶葉蛋，原本一天約可賣700、800顆，但自從開放陸客後，竟一夕爆紅，每天至少賣5000顆，不但養活整個家族，還包括龐大的「上下游產業」，連原本齊名的所長茶葉蛋也轉戰他鄉。