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日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲
日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆今晨傳出辭世，經親屬證實後，目前水社碼頭的店家暫不營業，在地縣議員石慶龍指出，對於金盆阿嬤的辭世感到錯愕，但希望家屬能繼續傳承在地的好味道。
日管處副處長廖錫標表示，金盆阿嬤的阿婆香菇茶葉蛋，位在玄光寺及水社碼頭，是使用日月潭三寶中的阿薩姆紅茶與埔里香菇來滷的，香氣撲鼻卻口味不死鹹，具備獨特的在地風味，一直是日月潭的代名詞，傳說中更得到前總統的特許，才能在玄光寺碼頭開設茶葉蛋店舖，事實上是透過每年招標承租經營。
石慶龍說，60多年前阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆，18歲的她創出的茶葉蛋，生意持續不輟，吸引遊客上門購買；不斷改良也贏得國內外食客的好口碑，如今手藝已交給子孫接棒經營。
鄉親透露，日月潭阿婆茶葉蛋好吃的秘密，就在於融合南投魚池生產的阿薩姆紅茶和埔里香菇，全部都是在地食材；靠著小小一顆茶葉蛋，原本一天約可賣700、800顆，但自從開放陸客後，竟一夕爆紅，每天至少賣5000顆，不但養活整個家族，還包括龐大的「上下游產業」，連原本齊名的所長茶葉蛋也轉戰他鄉。
據了解，高齡93歲的日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆，很早就在腸子發現癌細胞，但不清楚是良性或惡性，當時因年紀大不敢開刀，日前發病住院10多天，但病況未見好轉，今凌晨送返家中，因急性腎衰竭併發其他症狀，於清晨5時30分離世。
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