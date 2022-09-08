滿足老饕口腹之慾 彰化「小吃宴」即日起開放網路預訂

彰化肉圓、爌肉飯等美食小吃名聞遐邇，其實還有很多隱藏版美食，彰化市公所為滿足老饕口腹之慾，訂10月1日推出「百年老街百年小吃宴」，每桌12道菜10人份，費用3500元，預定席開百桌，今天下午1點開放網路報名，市長林世賢邀請全國各地民眾，來趟彰化美食饗宴之旅。

市長林世賢表示，彰化建城300年，除了是政治與經濟中心外，精緻飲食需求應運而生，餐館與酒家林立，吸引各地好手藝師傅在此大顯身手。除了精彩的宴席大菜與甜點，小吃文化更是深刻地影響著在地人。隨著大廚自家手路菜傳承下來，讓辦桌料理轉化成經典彰化小吃。

林世賢說，百年小吃宴預定10月1日下午6點開桌，地點在彰化市公所後方停車廣場；小吃宴每桌精選出12道彰化市的經典小吃，每桌10人份、費用3500元，採預約方式開放民眾報名，預計席開100桌；林世賢強調，為提升這次小吃宴的精緻程度，另特別邀請了國宴主廚張和錦率其他5位主廚，屆時負責美食加熱與擺盤的重責大任。

林世賢特別感謝黃秀芳立委及陳素月立委向交通部觀光局爭取經費補助，為了讓民眾在彰化大啖小吃美食的同時，也體驗彰化城的生活文化韻味，當天下午3點，也特別安排兩條路線的導覽小旅行，分別帶領民眾走訪彰化市舊城區廟宇古蹟與扇形車庫鐵路廊道。

林世賢今天為「小吃宴」開箱，公布菜色，前菜包括:糯米炸、苔條花生及古早味四拼盤（雞捲、香腸、大腸圈、滷味）佐酸梅湯、南海茶道茶飲；主菜包括：彰化肉圓、香菇肉羹、爌肉飯、四神湯、碗粿、素豆包、炸饅頭、特製肉包、肉圓仔湯；以及2道甜品：麻糬、八卦山黑咖啡。

此外，每桌公所還加碼贈送1組認桌伴手禮，有卦山燒、桂圓蛋糕及好嘻彰化、來去彰化當吃貨兩本美食旅遊書與精美帆布提袋1只。