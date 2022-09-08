16國41位插畫家「此時彼刻」展 手稿工藝繪出文資美妙

來自16國41位知名插畫家「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」，在台中復興路的文化資產園區1916工坊，即日起登場，展至10月底，國內外作品共177件。展覽主題「節氣」藉季節的遞嬗，透過插畫訴說不同國度及時空裡的故事。另安排衛星展區，在太平區東汴國小、和平區德芙蘭小學及烏日區溪尾國小。

展覽邀請「義大利波隆那國際兒童書展」「V&A Illustration Awards」「AOI World Illustration Awards」等國際知名插畫獎獲獎作品，匯聚台灣在內共16國精彩創作，創作者獨特的視角，展現各國文化資產風貌，一場豐盛的視覺饗宴。

文資局說明，以文化資產為主題，邀在地方深耕多年的傳統藝師，同步展示工藝作品、手稿，每幅作品再現傳統生活樣貌，讓觀眾欣賞到傳統文化藝術的美好與活力。

展期逢中秋連假及國慶連假期間，文化資產園區策劃插畫市集及週末工藝體驗坊等活動，更多活動資訊可關注文化部文化資產局官網及臉書粉絲專頁。