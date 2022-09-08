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社頭今辦中秋晚會 為農民促銷老欉文旦柚免費送

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，公所也準備上千顆老欉文旦柚下午6點起免費發放給民眾。圖／社頭公所提供
社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，公所也準備上千顆老欉文旦柚下午6點起免費發放給民眾。圖／社頭公所提供

彰化縣社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，社頭鄉長劉錦昌說，由於柚子禁銷大陸，為了幫農民促銷產量過剩的柚子，公所也準備上千顆柚子下午6點起免費發放給鄉民，也歡迎大家一起來參加晚會看表演。

社頭鄉公所安排的中秋晚會卡司有國民女神曾沛慈、爆發女聲陳忻玥、超強嘻哈-峻碩、靈魂饒舌李杰明，及時下最熱門的團體原子少年火星等歌手，可說是眾星雲集。

公所也規劃快閃景點，在社頭火車站前右方搭設7米高的月球供民眾拍照打卡，還可打卡換小禮物，民眾也可持活動DM上的摸彩券參加摸彩，獎品包括電動自行車、電冰箱、液晶電視、雙門電冰箱、洗衣機、空氣清淨機、掃地機器人等，要讓鄉親看表演、拿大獎。

社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，安排熱門藝人表演。圖／社頭公所提供
社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，安排熱門藝人表演。圖／社頭公所提供
社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，活動現場配合交通管制。圖／社頭公所提供
社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，活動現場配合交通管制。圖／社頭公所提供

社頭鄉 冰箱 火車站

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