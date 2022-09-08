社頭今辦中秋晚會 為農民促銷老欉文旦柚免費送

彰化縣社頭鄉公所今天將在社頭火車站前廣場舉辦中秋晚會，社頭鄉長劉錦昌說，由於柚子禁銷大陸，為了幫農民促銷產量過剩的柚子，公所也準備上千顆柚子下午6點起免費發放給鄉民，也歡迎大家一起來參加晚會看表演。

社頭鄉公所安排的中秋晚會卡司有國民女神曾沛慈、爆發女聲陳忻玥、超強嘻哈-峻碩、靈魂饒舌李杰明，及時下最熱門的團體原子少年火星等歌手，可說是眾星雲集。