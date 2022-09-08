彰化不二坊明開放現場買 代購價現已飆升至一顆120元

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥從明天（9日）上午9時起，連續開放兩天接受門市購買，每年大排長龍的場景將再重現，已有人打算今天晚間就開始前往排隊。如果不想排隊，向代購業者買的話，原本一盒15顆裝675元，目前代購價已飆到1800元，也就是每顆45元，要花上120元代價，而且還可能漲得更高。

彰化「不二坊蛋黃酥」原名是「不二家蛋黃酥」，由於外皮酥脆，蛋黃、紅豆內餡扎實，不會太甜且不膩，口感好，名氣即十分響亮。後來因「不二家」商標已被註冊，2019年改為「不二坊」，儘管每顆價格從30元一路上漲到現在的45元，名氣及受歡迎程度不減，平時就大排長龍，中秋節更是難買，很多人前一天晚上就開始排隊，也製造交通混亂，從去年起，才開放訂購。

彰化不二坊今年從8月13日起到9月8日暫停門市購買，只接受預訂，訂單很快就額滿，期間僅提供預訂成功者取貨，有民眾反映，店家留的電話很難打得進去，還有人說打了兩百通電話，才買到蛋黃酥。

店家為了讓沒訂到蛋黃酥的民眾，仍可以買到蛋黃酥，在中秋節前夕，店方在店門前貼出公告，開放9月9日、10日接受門市購買，也就是說，從明天（9日）上午9時起，就可以到現場買，但可以預期的是，很多人今天晚上就會前往排隊，勢必又大排長龍，依往年經驗，都排到一、兩百公尺，交通亂象重現。