台中空汙自治條例遭保留 環局：拚修正趕上本屆末班車

台中市政府制定「台中市重大空氣汙染管制自治條例」草案，8月2日市政會議通過後，今在市議會法規委員會闖關，但藍綠議員認為管制對象及空汙標準還不明確，要求再修正並合中央法令。環保局長陳宏益表示力拚12月修正後再送議會審議，早日通過，為台中空品把關。

台中市有全國最大的火力發電廠，有十大空汙廠商，空品問題備受中台灣民眾關注。2016年通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」因行政院認為牴觸中央法規，函告無效。市府不服，提出行政訴訟。但最高行政法院今年3月駁回市府抗告。市議會提釋憲，目前進行中。

台中市環保局路長陳宏益在市政會議說，全國適用的空汙法難以全面符合台中空氣品質管制需求，為彌補中央法令的不足，才制定「台中市重大空氣汙染管制自治條例」但今天闖關，法規會決議，保留到下次會議討論。按時程，11月26日投票，議會須在選後召開臨時會，且通過空汙管制條例，才趕得上本屆議員任期最後一班車。

「台中市重大空氣汙染管制自治條例」草案，不再規範生煤量，而是規定業者應依生煤使用所產生的溫室氣體排放，提出一定比例的碳捕集或減碳、固碳措施。環保局指出，期望業者逐步落實淨零排放目標。

議員黃守達說，從訂定的內容看不出市府想達成的目標是啥，並建議納入公民參與機制。議員江肇國建議，把台中市生煤管制條例廢止，併入此案，另條文中空白授權部分應更具體，否則讓人民無所適從。

議員李中說，這次會期二、三讀通過後，環保署若有任何內容要修改，無法再回議會確認，本屆未完成相關法治程序，下一屆得重新來過，建議審查通過內容，要比對環保署法令相符，否則只要修改，本屆就無法完成立法程序。

主席何敏誠要求環保局修正時，納入委員們的意見。陳宏益說，環保局會盡快修正，希望在本屆議會討論出結果。