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低碳時代 國道清水服務區取得國道首張優良級空品標章

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國道三號清水服務區主動申請，並取得國道首張優良級空品標章。圖／國道清水服務區提供
國道三號清水服務區主動申請，並取得國道首張優良級空品標章。圖／國道清水服務區提供

國道三號清水服務區取得國道首張優良級空品標章，交通部高速公路局與新東陽主動申請自主管理標章認證，成為全國第一個取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」的國道服務區，也是台中市商場的第一張標章，民眾停駐國道三號清水服務區休憩，有美食也能享受良好空氣品質。

新東陽致力善盡企業社會責任，2018年獲得經濟部工業局頒發「綠色工廠」認證，是台灣第一家取得「綠色工廠標章」認證的食品業者。

新東陽對國道服務區的經營也全心力投入，其中清水服務區今年積極落實室內空氣品質的提升，由交通部高速公路局與新東陽主動申請自主管理標章認證，成為全國第一個取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」的國道服務區，也是台中市商場的第一張標章。

清水服務區雖非環保署所規定的列管場所，但每天來往的民眾和車輛多，為維護旅客健康，這次由交通部高速公路局與新東陽主動申請標章認證，藉由台中市環保局現場訪查，提供輔導與提升室內空氣品質之相關建議，透過公部門與企業合力催生全國第一張國道服務區的室內空氣品質自主管理標章。

標章分為「良好級」與「優良級」兩種，此次清水服務區申請的是條件最為嚴格的優良級標章，經由環保局審核才取得標章認證，標章將會貼在服務區出入口，讓民眾能一目了然。

國道三號清水服務區主動申請，並取得國道首張優良級空品標章。圖／國道清水服務區提供
國道三號清水服務區主動申請，並取得國道首張優良級空品標章。圖／國道清水服務區提供

國道 空氣品質 交通部

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