不二坊蛋黃酥充斥冒牌貨 彰化不二坊強調「僅此一家」

中秋節即將到來，彰化蛋黃酥排隊名店不二坊更難買到，坊間許多蛋黃酥店家，號稱是不二家親友或是師傅出去開，保二刑大偵一隊今天甚至破獲仿冒不二坊蛋黃酥對外銷售。彰化不二坊蛋黃酥今天強調「僅此一家，別無分號」，對於外界打著「不二坊」蛋黃酥名號的店家，一概與「彰化不二坊」無關。

保二刑大偵一隊查獲葉姓男子以代購與團購為名，涉嫌以來路不明蛋黃酥魚目混珠在仿冒包裝盒中販售，共查獲仿冒商標包裝269件，不法獲利近600萬元。警詢後，依詐欺、偽造文書罪及違反商標法案移送彰化地檢署偵辦。

對於警方查獲仿冒彰化不二坊蛋酥，彰化不二坊指出，從未授權網路平台、電商等管道販賣蛋黃酥，也沒有在網路上販售。對於不肖人士造成的侵害或造假，已交由檢警追查，也將委任律師提出相關訴訟，呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥，而不二坊也只有彰化1間店面，其他打著不二坊名號的商店，和他們沒有關係。

彰化不二坊今年8月也在臉書（facebook)粉絲專頁貼文公告，請消費者認清6顆裝印有商標的塑膠盒裝，沒有商標的塑膠盒裝都是仿冒品，也提醒宅配一律都是紙盒包裝。

彰化「不二坊蛋黃酥」原名是「不二家蛋黃酥」，由於外皮酥脆，蛋黃、紅豆內餡扎實，不會太甜且不膩，口感好，名氣即十分響亮。後來因「不二家」商標已被註冊，2019年改為「不二坊」，儘管每顆價格從30元一路上漲到現在的45元，名氣及受歡迎程度不減，平時就大排長龍，中秋節更是難買，隊伍排了一、兩百公尺，很多人前一天晚上就開始排隊，也製造交通混亂，從去年起，才開放訂購。

「不二坊蛋黃酥」也造就很多機商機，除了充斥著代購業者外，許多號稱是「不二坊」親友及師傅出來開的蛋黃酥店，也紛紛出籠，很多買不到「不二坊」蛋黃酥的民眾，不是忍痛花比較多錢買代購的蛋黃酥，就是到「類不二坊」的店家購買。