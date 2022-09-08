快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

中市府急取豐洲二期土地 自治條例今又被議會打回票

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府急著開發豐洲二期產業園區，但立專法解決地上物補償問題，市議會今天仍打回票。圖／經發局提供
台中市政府急著開發豐洲二期產業園區，但立專法解決地上物補償問題，市議會今天仍打回票。圖／經發局提供

台中市議會第8次定期會今召開法規委員會，市府提出「豐洲產業園區二期補償自治條例」希望專法解決個案，加速取得園區土地，但今天法規會三度打回票。法規委員會討論後，決議移請市府經發局盡速研議修法，下次再送法規委員會審查。

市府急著要取得豐洲二期土地，提出「台中神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」草案，希望專法解決地上物補償問題，早日讓廠商進駐。

人民件請願案有豐洲園區預定地的57名承租戶，促請市府制定豐洲二期補償自治條例。主張除納入地上物拆遷補償，另應納入承租戶權益，採市價三分之一補償、免徵土地增值稅、提高土地改良費(加上薪水漲幅37 %計算)，均列入開發成本。

法規委員會召集人何敏誠上次作成決議，今日開會前到豐洲二期園區預定地現勘，當天議員徐瑄灃、周永鴻參加，現場有不少民眾陳情，表達請願內容。

現場委員都認為應予補償，但均要求經發局應從市府法規一致性的原則，研議修正自治條例內容。例如，花博停車場承租戶補償爭議、查估權責與程序等都須釐清。

徐瑄灃今在委員會說，豐洲二期補償應兼顧承租戶與地上物補償，有不同補償樣態，經發局應了解民眾補償需求，務求一次解決問題。徐瑄灃指出不論豐洲二期要由市府自行開發，還是要由開發商來做，都須面對補償問題，建議市府承諾列入開發成本。她強調，不能賤收貴賣，賣園區土地獲利，也應補償歷代懇荒農民，

另在地議員羅永珍、吳顯森多次表達，承租戶是375的佃農，代代務農在此開墾。市府要開發產業園區，應顧念佃農承租戶經濟問題，從優、從速優惠補償。

議員 花博 薪水

延伸閱讀

如興賣地案出現轉折 下午3點召開重訊記者會

為增加土地處分彈性 高市府第3季暫停扺費地標售

高雄寶雅三多店換房東 興富發擲12億收租兼卡位

圳堵國小60周年 民代爭取無障礙電梯開心啟用

相關新聞

影／遭控讓兒當「黑官」 南投縣長林明溱回應了

民進黨立委蔡易餘及南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，今天赴至監察院遞交檢舉函，檢舉南投縣長林明溱虛設「特助」一職...

不二坊蛋黃酥充斥冒牌貨 彰化不二坊強調「僅此一家」

中秋節即將到來，彰化蛋黃酥排隊名店不二坊更難買到，坊間許多蛋黃酥店家，號稱是不二家親友或是師傅出去開，保二刑大偵一隊今天...

中市府急取豐洲二期土地 自治條例今又被議會打回票

台中市議會第8次定期會今召開法規委員會，市府提出「豐洲產業園區二期補償自治條例」希望專法解決個案，加速取得園區土地，但今...

台中國際踩舞嘉年華睽違2年 10月1日市民廣場舞動回歸

「台中國際踩舞嘉年華」受疫情影響，睽違2年，將於10月1、2日回歸，在台中市民廣場盛大舉辦；副市長令狐榮達、活動代言人陳...

玉山塔塔加生態變化大 秋高氣爽無光害舉辦觀景觀星

海拔高度2610公尺的玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點，由於居民稀少，光害、...

開車族注意！中秋高鐵台中站交通疏導 省荷包搶先看

台中市警局烏日分局因應中秋節連假，今天公布中秋連假交通疏導重點，警方透過「行車流暢中心」運用路口監視器監控易壅塞路段，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。