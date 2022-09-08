中市府急取豐洲二期土地 自治條例今又被議會打回票

台中市議會第8次定期會今召開法規委員會，市府提出「豐洲產業園區二期補償自治條例」希望專法解決個案，加速取得園區土地，但今天法規會三度打回票。法規委員會討論後，決議移請市府經發局盡速研議修法，下次再送法規委員會審查。

市府急著要取得豐洲二期土地，提出「台中神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」草案，希望專法解決地上物補償問題，早日讓廠商進駐。

人民件請願案有豐洲園區預定地的57名承租戶，促請市府制定豐洲二期補償自治條例。主張除納入地上物拆遷補償，另應納入承租戶權益，採市價三分之一補償、免徵土地增值稅、提高土地改良費(加上薪水漲幅37 %計算)，均列入開發成本。

法規委員會召集人何敏誠上次作成決議，今日開會前到豐洲二期園區預定地現勘，當天議員徐瑄灃、周永鴻參加，現場有不少民眾陳情，表達請願內容。

現場委員都認為應予補償，但均要求經發局應從市府法規一致性的原則，研議修正自治條例內容。例如，花博停車場承租戶補償爭議、查估權責與程序等都須釐清。

徐瑄灃今在委員會說，豐洲二期補償應兼顧承租戶與地上物補償，有不同補償樣態，經發局應了解民眾補償需求，務求一次解決問題。徐瑄灃指出不論豐洲二期要由市府自行開發，還是要由開發商來做，都須面對補償問題，建議市府承諾列入開發成本。她強調，不能賤收貴賣，賣園區土地獲利，也應補償歷代懇荒農民，

另在地議員羅永珍、吳顯森多次表達，承租戶是375的佃農，代代務農在此開墾。市府要開發產業園區，應顧念佃農承租戶經濟問題，從優、從速優惠補償。