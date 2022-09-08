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玉山塔塔加生態變化大 秋高氣爽無光害舉辦觀景觀星

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影
玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影

海拔高度2610公尺的玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點，由於居民稀少，光害、塵害、汙染很少，是觀星的極佳地點，近來也成了觀星族追星的熱門地點。

玉山國家公園指出，玉山兼具生態環境教育絕佳的學習場域，自楠梓仙溪溪谷至玉山群峰，地貌複雜、林相豐富、物種多樣、氣候景色迷人多變，為鼓勵國人走入自然、領略國家公園生態之美，特別規劃「天地漫遊—塔塔加觀星活動」，邀請民眾10月22、23日及29、30日上山，體驗豐富的高海拔自然生態資源及無光害的閃耀星辰。

玉管處表示，秋高氣爽，又到了登高的好時節，為讓國人在這個季節裡有不同的感受，除專人帶領體驗塔塔加地區的豐富自然生態環境外，特別規畫將秋季塔塔加美麗的星空與民眾分享，邀請前台北市立天文科學教育館組長吳福河，帶大家漫遊秋天璀璨奪目的星空之旅，僅2梯次各20名，共計40名，竭誠歡迎國小五年級以上的社會大眾報名參加。

活動一律採「線上報名」，請至玉山國家公園線上報名系統 https://reurl.cc/pMvgVe 填寫詳細報名資料，報名日期自即日起至9月25日17時止，如額滿則提早截止；相關活動詳細內容請上玉山國家公園全球資訊網 http://www.ysnp.gov.tw 及玉山國家公園臉書粉絲專頁詳閱活動簡章。

玉管處說，高海拔容易突然高山症發作，不但產生頭痛、暈眩，呼吸急促症狀，最後更是全身癱軟，情況十分危急，而高海拔塔塔地區氣溫較為寒冷，呼籲民眾上山除了保暖外，應隨時注意自己的身體狀況，若發現不適，均可撥打110尋求警方協助安排盡速就醫。

玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影
玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影
玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影
玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點。記者黑中亮／攝影

玉山國家公園 自然生態 保暖

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