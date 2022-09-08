開車族注意！中秋高鐵台中站交通疏導 省荷包搶先看

台中市警局烏日分局因應中秋節連假，今天公布中秋連假交通疏導重點，警方透過「行車流暢中心」運用路口監視器監控易壅塞路段，立即調派警力疏導，其中高鐵台中站旅客接送採「分流分區」科技執法，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日警分局指出，高鐵站區一、二樓旅客接送區域已設置「違規停車偵測執法設備」科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。

烏日警分局說，高鐵台中站區實施接送旅客分流措施，其中高鐵站2樓為送客專用，只供乘客下車，禁臨停載客；站區1樓為載客專用，禁車輛臨停等候旅客，提前抵達的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)，30分鐘內免費，等親友到達時再前往接客。

烏日警分局說明，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區行車動線，以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，較易遇壅塞。建議南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。