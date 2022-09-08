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南投埔里首座「超級充電站」就在埔榮 明天啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台中榮總埔里分院設置電動車「超級充電站」明天啟用，提供6座超充樁服務就診民眾、醫護及遊客。圖／台中榮總埔里分院提供
台中榮總埔里分院設置電動車「超級充電站」明天啟用，提供6座超充樁服務就診民眾、醫護及遊客。圖／台中榮總埔里分院提供

為配合政府環保節能政策，並因應電動車市場擴大需求，台中榮總埔里分院設置「超級充電站」，將於明天（9日）啟用，未來提供6座超充樁，服務就診民眾、醫護及前往大埔里地區景點的遊客，未來就算要上合歡山，也不用擔心電力不足。

台中榮總埔里分院指出，國內純電動車的市場快速擴大，電動車日益普及，根據統計，台灣在今年上半年已掛牌的電動車數量已達5900輛，逼近前兩年全年度約6、7千輛，隨著電動車銷售的快速成長，充電站的需求也將大幅增加。

而為方便到院看診民眾或醫護，該院去年2月設置2座特斯拉「目的地充電站」，但因埔榮園區位居國道6號終點附近，鄰近埔里市區及日月潭，更是前往仁愛鄉霧社、奧萬大、清境農場、合歡山等景點，上山遊客的電動車更有快速充電需求。

台中榮總埔里分院表示，因外地遊客多，車主充電的需求更大，業者評估後與院方討論增設「超級充電站」，提供6座超充樁，並於中秋節連假首日，也就是明天啟用，盼讓就診民眾及遊客不用再擔心愛車蓄電不足、找不到充電站等問題。

而明天將啟用的電動車（特斯拉Tesla V3）「超級充電站」，其他廠牌電動車也能透過轉接頭充電，未來前往當地周邊景點及上山遊客，都能盡興規劃旅遊行程，對響應環保低碳、促進地方觀光產業等也具正面助益。

埔榮醫師陳紘騰說，先前使用超充樁，只要30分鐘就約能充至80％電力，快速方便，不再有電動車「旅程焦慮」的問題；埔榮也提到，該院院區環境優美，綠樹成蔭，遍植杜鵑、櫻花、梅花等，民眾在車輛充電同時，也能夠漫步院區賞花。

台中榮總埔里分院設置電動車「超級充電站」明天啟用，提供6座超充樁服務就診民眾、醫護及遊客。圖／台中榮總埔里分院提供
台中榮總埔里分院設置電動車「超級充電站」明天啟用，提供6座超充樁服務就診民眾、醫護及遊客。圖／台中榮總埔里分院提供

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