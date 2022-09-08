快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

員林站計軸器遭干擾 導致大村鄉平交道亂了套

中央社／ 彰化8日電

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路的平交道發生故障，柵欄會不定時放下，造成平交道路口交通大亂；台鐵人員指出，員林站計軸器遭到干擾，導致平交道設備故障，已派員搶修。

彰化大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，今天上午傳出故障，即使沒有火車經過，平交道柵欄仍會不定時放下，汽機車要穿越平交道時，看到柵欄升起又放下不敢通行，紛紛掉頭往回走，造成交通大亂。

大村鄉長游盛接受媒體聯訪指出，中正西路及慶安路是大村鄉重要道路，有村民反映，這幾天平交道都傳出故障情形，也有車輛在穿越平交道時發生車禍，希望台鐵趕快派員解決問題。

台鐵人員指出，員林站計軸器遭到干擾，導致號誌故障，造成中正西路平交道無法正常作用，影響車輛通行，台鐵彰化電務段及台中工務段已派員至平交道協助防護及引導車輛通行，另派出人員針對計軸器故障部分進行查修。

延伸閱讀

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

代購團購小心假貨！彰化男仿冒名店「不二坊」 2年賣上萬盒獲利600萬

男猶豫中部買房該選哪地點 網狂勸：台中烏日交通大勝

彰化八卦山展開步道、廣場與照明改善 明年3月中完工

相關新聞

影／遭控讓兒當「黑官」 南投縣長林明溱回應了

民進黨立委蔡易餘及南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，今天赴至監察院遞交檢舉函，檢舉南投縣長林明溱虛設「特助」一職...

不二坊蛋黃酥充斥冒牌貨 彰化不二坊強調「僅此一家」

中秋節即將到來，彰化蛋黃酥排隊名店不二坊更難買到，坊間許多蛋黃酥店家，號稱是不二家親友或是師傅出去開，保二刑大偵一隊今天...

中市府急取豐洲二期土地 自治條例今又被議會打回票

台中市議會第8次定期會今召開法規委員會，市府提出「豐洲產業園區二期補償自治條例」希望專法解決個案，加速取得園區土地，但今...

台中國際踩舞嘉年華睽違2年 10月1日市民廣場舞動回歸

「台中國際踩舞嘉年華」受疫情影響，睽違2年，將於10月1、2日回歸，在台中市民廣場盛大舉辦；副市長令狐榮達、活動代言人陳...

玉山塔塔加生態變化大 秋高氣爽無光害舉辦觀景觀星

海拔高度2610公尺的玉山塔塔加地區，氣候從涼溫帶至寒帶，日間觀景、夜晚觀星，是國內極佳的賞景地點，由於居民稀少，光害、...

開車族注意！中秋高鐵台中站交通疏導 省荷包搶先看

台中市警局烏日分局因應中秋節連假，今天公布中秋連假交通疏導重點，警方透過「行車流暢中心」運用路口監視器監控易壅塞路段，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。