公共工程困境 東豐快道放寬條件、減輕資金壓力盼投標

台中市東豐快速道路一波三折，最近又流標。市府建設局表示萬事具備，但因營造成本高漲，搶工搶料，廠商擔心壓力太大，無人投標而流標。市府7日再度招標，調整招標策略，加入預付款30%及估驗付款條件，減少廠商資金調度壓力，契約也納入營建物價指數調整機制，並放寬履約保證金、投標資格條件與廠商實績，預計10月7日開標，盼吸引優質廠商投標。

東豐快速道路被稱為「山城生命線」，全長9.6公里，工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段工程已完工。第1至3標環評爭議已克服，市府目前辦理第3標工程，石岡銜接大甲溪橋梁段，長約3.3公里，但公告招標，第一次流標，市府放寬招標條件，7日再招標。

建設局長陳大田說，東豐快速道路可說萬事具備，只差廠商投標。因當前公共建設普遍流標，建設局已調整發包對策，可共同承攬，降低投標廠商資本額門檻，除核實估算調整單價預算，藉提高誘因廣邀廠商投標。

第四、第五標在2018年完工，其他的部分2019年4月重啟環境影響評估，去年2月終於通過環評。相關都市計畫變更作業已在今年3月經內政部都市計畫委員會審議，但4月上網招標卻因沒有廠商投標而流標。

市議員張瀞分說，東勢-豐原生活圈快速道路，前市長胡志強任內已動工，但前市長林佳龍上任後隨即宣布停工，衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須從頭開始。她認為如果沒有延宕，早就完工了，不會像現在公共建設變成斷橋奇觀，一拖5年。

建設局長陳大田說，東豐快速道路推動復工過程確實艱辛，好不容易到了最後一哩路，市府經費也編了、環評也過了、設計也都好了，就差廠商進場。

市府積極邀商，希望新的公告上網後能吸引好的工程團隊，讓這條山城生命救援線能順利復工。張瀞分說，日前市府在石岡舉辦熱氣球節，大量遊客湧入造成大塞車，如果有緊急醫療護送車輛經過恐怕也會被堵住，顯見東豐快速道路非加速興建不可，希望市府排除萬難。