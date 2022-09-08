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中區五縣市農業博覽會9月24日登場 好看好吃好玩又摸大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影

2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，今天上午在彰化縣政府中庭舉辦宣傳，博覽會共規劃七大展區，除五縣市農業館外，還有農業體驗、網美打卡區，入園填問卷還能抽大獎等，彰化縣長王惠美說，參加活動可以看盡五縣市最優質的產品。

參加這項宣傳活動的各縣市代表，包括彰化縣長王惠美、苗栗縣副縣長鄧桂菊、南投縣政府秘書長洪瑞智、雲林縣政府農業處長魏勝德及臺中市政府農業局主任秘書陳柏宏等。

王惠美表示，博覽會還規劃總價值上億元的盆栽雅石展，及智慧及循環農業展，體驗最新科技的農耕，還有多肉植物及園藝資材展，以及食農教育館、工商產業展等，歡迎大家一起來尋寶。

在親子遊憩區中，有小朋友最喜愛的氣墊遊樂，以及警察、消防、農夫等互動Cosplay，還有街頭藝人、美食區及胖卡區、動物認養及多樣舞台展演節目等，還有入園填問卷參與摸彩活動，把GOGORO電動機車等好禮帶回家。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，本次苗栗主題是「豐味苗栗」以蜂巢形狀設計展櫃、牆上裝置藝術，歡迎民眾來「豐味苗栗館」品嘗好物。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，本次「品味南投」邀請南投13鄉鎮市的青農展售最棒的農產，可以看到高山茶、日月潭紅茶、鳳梨、香蕉、火龍果、玫瑰果醬，邀請全國遊客來「品味南投館」走走。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，「雲林良品」必屬精品，這次從勇奪世界第一的古坑咖啡到外銷新加坡的文旦，並篩選出雲林縣內18個最優質的店家參展，歡迎大家來「雲林良品館」品嘗優質農產。

臺中市政府農業局主任秘書陳柏宏表示，「尋味臺中」以優質的文心蘭及百合作為花卉藝術，為期9天的「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」歡迎大家有空前來走走。

相關資訊可上「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」活動官網查詢(https://CTA2022.com.tw)。如有發燒及呼吸道症狀者請勿前往參加，敬請民眾配合相關防疫措施，一同落實防疫安心出遊。

2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影
2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會訂9月24日到10月2日在彰化縣溪州公園登場，包括彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，集聚彰化縣政府一起宣傳行銷。記者劉明岩／攝影

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