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春雨基金會揪大肚在地企業助學 今捐78.3萬嘉惠261學子

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供
台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供

台中市春雨文教基金會有鑑於新冠疫情影響大肚區弱勢學童受教權，前年起在每年九月開學季，結合大肚在地企業籌措獎學金，舉辦「用愛翻轉助學方案」，今天舉行獎助學金捐贈儀式，捐出獎助金共78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。

春雨文教基金會董事長、台中市議員陳世凱說，基金會鑑於弱勢家庭收入大多僅能維持家庭生計，不少慈善機構、弱勢善款都短缺，弱勢學生相關學習教材費用負擔不易，因此從2020年起每年九月開學時，結合大肚在地企業，發起「用愛翻轉-助學方案」，邀集在地熱心公益的企業家籌措獎 助學金，減輕弱勢家庭的經濟負擔，使孩童專心學習。

春雨文教基金會執行長曾威說，真要深深感謝大肚地區在地企業家的善心，對於經濟弱勢孩子，教育是脫貧的重要途徑，也相信他們會更加努力奮發脫貧及回饋社會。

曾威指出，今年用愛翻轉助學方案獲得在地企業家熱心且踴躍支持，共有35名企業家、捐出70萬元的獎助金，再加上前一年善款餘額，嘉惠120名國中生，以及141名國小學生，獎助金額為78萬3000元，剩餘的金額也將捐給在地弱勢家庭助其度難關。

台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供
台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供
台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供
台中市春雨文教基金會今舉辦「用愛翻轉助學方案」獎助學金捐贈儀式，捐出78萬3000元，嘉惠261名國中小學童。圖／春雨文教基金會提供

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