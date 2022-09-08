大甲體育場人行步道施設和中山路面改善 明年一月完工
台中市府將施設大甲體育場人行步道並改善中山路路面，市議員李榮鴻等人今天現場會勘，工程預計9月18日開工，明年1月15日完工。
市議員李榮鴻表示，他爭取1300萬元，施作大甲區中山路一段(順天路－光明路)路面改善，大甲體育場環場人行道(新政路)、順天國小旁人行道改善。
他表示，中市長盧秀燕上任後極力推動燙平專案，讓地方道路獲得大幅度改善，他向盧市長建議大甲區部分道路也需要專案來處理，獲中央及地方補助約1300萬元，針對中山路一段、新美街、新政路做改善，近期工程決標，今天邀請相關單位針對三處工區說明內容。
李榮鴻表示，大甲體育場環場目前只有東側及南側設有人行步道，民眾常反映，健走的時候行經西側與北側時都人車搶道很危險，藉由這次燙平計畫將西側、北側人行道施作納入規劃，讓體育場有一個安全的環場人行步道。
武曲社區發展協會理事長莊金輝、總幹事蘇月鳳說，盧秀燕市長對地方的照顧大家看得到，民眾也都期待人行步道工程的開工；中市議員參選人李文傑表示，這次工程不僅有體育場人行步道的施設，針對新美街人行步道以及中山路一段路面的改善也重要。
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