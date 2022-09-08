影／遭控讓兒當「黑官」 南投縣長林明溱回應了

民進黨立委蔡易餘及南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，今天赴至監察院遞交檢舉函，檢舉南投縣長林明溱虛設「特助」一職，聘任兒子林儒彬，公器私用濫用縣政資源，為兒子政治鋪路；對此，林明溱說，縣府沒「特助」編制也沒支薪，是他兒子長期跑基層，他當縣長後，大家稱他「特助」，為民服務。

陳指出，公家機關沒有「特助」一職，林儒彬也非正式公務員，3年前卻以此身份出入縣府，干預重大建設，林明溱曾公開說斥資5億元的「松嶺之星」、近6000萬元的名間親子公園是由他兒子發想建議，足見林儒彬在縣政上具有實質影響力。

此外，縣府大小活動上都能看見林家父子同台畫面，2020年南投茶博會，甚至父子一同入鏡拍宣傳廣告，濫用縣政資源；林儒彬以特助身分下鄉發老人假牙補助，竟同時發放國民黨縣長參選人許淑華的文宣，公然違反行政中立原則；林明溱卻護航稱他兒子沒支薪，但無論支薪與否都涉及違反「公務人員任用法」。

蔡也質疑，林明溱虛設黑官將縣府當成家族企業，與宜蘭林姿妙家族無異，凸顯國民黨執政縣市的亂象；林明溱更公開在地方座談會要民眾支持許淑華當縣長，讓他的兒子林儒彬補選立委空缺，公開談論政治利益交換，監察委員應介入調查。

對此，南投縣長林明溱說，他擔任立委時，兒子林儒彬像是辦公室副主任，勤跑地方，熟悉基層，也因為長期跟地方接觸，較能掌握民情，並能下情上達，他當縣長後，民眾仍會透過林儒彬反映問題，他得知後就會交給各單位協助解決。