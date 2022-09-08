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中市各國運中心、公有運動場 9月9日體育日免費使用
中秋連假第一天，9月9日是國民體育日，台中市政府運動局明開放國民運動中心、港區運動公園、沙鹿兒童暨體適能中心、公立游泳池、網球場等公立運動設施，免費使用。
運動局長李昱叡表示，因應近年市民運動習慣的養成及運動需求，市府積極建設室內外大型運動場域，包括今年已開工的清水、豐原、北屯國民暨兒童運動中心，另太平國民暨兒童運動中心也將動工。
北區及潭子國民暨兒童運動中心9設置科技體適能檢測站，開放23歲至64歲市民預約體驗及了解個人體適能狀況，現場並有專業教練提供諮詢及建議。
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