公園表演魔術吸人潮 豐后參選女將蔡怡萱快閃「萱」講

台中市議員第4選區參選人多，包括6名女性，其中參選人蔡怡萱昨晚在公園和豐原綠空廊道安排魔術表演，吸引大人小孩參觀時，她適時快閃宣講自己參選理念，與民眾面對面溝通，尋求支持。

台中市許多市議員選區參選爆炸，各參選人要爭取選民認同和注意，都卯足全力想點子，第4選區共12人登記參選，應選5席，無黨籍的參選人蔡怡萱為了深入地方與民眾面對面交流溝通，昨晚在豐原區綠空廊道、南陽公園，進行快閃「萱」講活動，將有關綠空廊道閒置空間的再利用，和南陽公園公用設施更新的政見，面對面說給民眾聽。

許多在公園運動、散步的民眾，看見一群年輕人在公園表演魔術，大人小孩好奇上前看，表演結束，「豐后女將」蔡怡萱登場，她和小朋友們近距離互動，展現親和力，也與在場民眾面對面交流、溝通，聽取鄉親們所提供的意見後，蔡怡萱主張應多利用公園內的閒置空間，打造更多可讓親子安全遊憩的設施。

蔡怡萱表示，她一直希望能和鄉親們拉近距離，不斷思考要如何跳脫以往選舉的傳統方式，所以想出了「快閃宣講」活動，這次只是快閃「萱」講」的第一站，接下來她還會在豐原和后里，其他公共場域，進行快閃，多聽民眾對地方事務，應興應革的心聲。