「你是我的眼」 彰化二林里長畢典捐款認養路燈

彰化縣五合一選戰開打，部分里長確定不競選連任，二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款7萬4000元認養二林鎮路燈，今天鎮長蔡詩傑代表收下捐款後回贈感謝狀，謝謝這屆里長和他為二林鎮努力4年。

「村里長就像公部門的眼睛，在第一時間了解民情民瘼。」蔡詩傑說，村里長這雙眼睛如果看得準，看得遠，公部門施工就能貼近民意，做得讓人民有感；二林鎮這屆村里長跟他一起為二林努力4年，過去這段日子很感謝全鎮27里里長配合公部門各項政策，尤其本屆里長遇到前所未有的COVID-19疫情，防疫工作繁忙，本屆里長協助公部門做好防疫工作，鎮公所相當感謝。

二林鎮27名里長，有4里里長決定交棒，里長聯誼會決定全數捐出聯誼會結餘款，合計認養二林鎮74盞路燈一年。聯誼會長廣興里長詹金水表示，二林鎮面積93平方公里，幅員遼闊全縣最大，入夜鎮民騎車或開車到偏遠角落常感照明不足，需要路燈照亮。

西斗里長蔡淑芬、北平里長陳凱偉都表示，里長平日會巡查路燈狀況，偏遠地區真的很需要路燈照亮，提高用路人的安全，本屆里長任期即將屆滿，把里長自發性捐款成立的里長聯誼會結餘款用在認養二林鎮路燈，里長都感到很有意義。

二林鎮力推路燈認養成效卓著，2020年被認養1248盞，2021年1926盞，今年截至今天已有1462盞，距離年底還有3個多月，鎮公所將朝超越去年的目標邁進。