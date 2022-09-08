快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

「你是我的眼」 彰化二林里長畢典捐款認養路燈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款認養二林鎮路燈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款認養二林鎮路燈。記者簡慧珍／攝影

彰化縣五合一選戰開打，部分里長確定不競選連任，二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款7萬4000元認養二林鎮路燈，今天鎮長蔡詩傑代表收下捐款後回贈感謝狀，謝謝這屆里長和他為二林鎮努力4年。

「村里長就像公部門的眼睛，在第一時間了解民情民瘼。」蔡詩傑說，村里長這雙眼睛如果看得準，看得遠，公部門施工就能貼近民意，做得讓人民有感；二林鎮這屆村里長跟他一起為二林努力4年，過去這段日子很感謝全鎮27里里長配合公部門各項政策，尤其本屆里長遇到前所未有的COVID-19疫情，防疫工作繁忙，本屆里長協助公部門做好防疫工作，鎮公所相當感謝。

二林鎮27名里長，有4里里長決定交棒，里長聯誼會決定全數捐出聯誼會結餘款，合計認養二林鎮74盞路燈一年。聯誼會長廣興里長詹金水表示，二林鎮面積93平方公里，幅員遼闊全縣最大，入夜鎮民騎車或開車到偏遠角落常感照明不足，需要路燈照亮。

西斗里長蔡淑芬、北平里長陳凱偉都表示，里長平日會巡查路燈狀況，偏遠地區真的很需要路燈照亮，提高用路人的安全，本屆里長任期即將屆滿，把里長自發性捐款成立的里長聯誼會結餘款用在認養二林鎮路燈，里長都感到很有意義。

二林鎮力推路燈認養成效卓著，2020年被認養1248盞，2021年1926盞，今年截至今天已有1462盞，距離年底還有3個多月，鎮公所將朝超越去年的目標邁進。

延伸閱讀

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

代購團購小心假貨！彰化男仿冒名店「不二坊」 2年賣上萬盒獲利600萬

男猶豫中部買房該選哪地點 網狂勸：台中烏日交通大勝

彰化八卦山展開步道、廣場與照明改善 明年3月中完工

相關新聞

南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

南投埔里桃米里農民黃秋田近期在自家林地採摘山蘇、竹筍，意外在一棵倒伏樟樹下方發現巨大野生靈芝，驚喜拿起翻看，形狀像大扇子...

中市各國運中心、公有運動場 9月9日體育日免費使用

中秋連假第一天，9月9日是國民體育日，台中市政府運動局明開放國民運動中心、港區運動公園、沙鹿兒童暨體適能中心、公立游泳池...

公園表演魔術吸人潮 豐后參選女將蔡怡萱快閃「萱」講

台中市議員第4選區參選人多，包括6名女性，其中參選人蔡怡萱昨晚在公園和豐原綠空廊道安排魔術表演，吸引大人小孩參觀時，她適...

「你是我的眼」 彰化二林里長畢典捐款認養路燈

彰化縣五合一選戰開打，部分里長確定不競選連任，二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款7萬4000元認養二林鎮路燈，今天鎮長蔡詩...

影／台中狼師案 盧秀燕：持續調查將加害者繩之以法

台中狼師案引發爭議，台中市性平會已針對涉案黃姓教師作出「解聘」最後決議。台中市長盧秀燕今早說，這案子還沒有結束，目前已祭...

影／梨山幸福巴士服務再擴大 梨山賓館再捐第6輛車

台中市交通局今在和平區梨山地區舉辦「原來！幸福梨你這麼近」幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表，台中市長盧秀燕感謝企業捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。