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影／台中狼師案 盧秀燕：持續調查將加害者繩之以法
台中狼師案引發爭議，台中市性平會已針對涉案黃姓教師作出「解聘」最後決議。台中市長盧秀燕今早說，這案子還沒有結束，目前已祭出行政最嚴厲處分，懷疑可能還有潛在受害者，將持續調查，將加害者繩之以法。
黃姓教師涉及在25年前性侵害昔日學生，經受害者A小姐申訴，並與人本基金會召開記者會，台中市性平會昨天決議，將黃姓教師解聘、永不錄用，同時不能請領退休金。台中市教育局表示，黃姓教師還涉及另2案性平案審理中；另收到電子郵件檢舉另所私校的性平事件，都依法處理中。
盧秀燕今早在和平區梨山賓館前受訪說，這案子還沒有結束， 因為長達廿五年， 本身調查很困難， 但台中市性平會、調查小組鍥而不捨，不要說25年前、40年前也照辦。
盧強調， 前兩天已發布調查結果， 但還可能有潛在受害者， 呼籲挺身而出，讓犯罪的人不只受到行政最嚴厲處分， 也要受到嚴厲法律制裁，全案將持續調查，讓加害者繩之以法，彰顯社會公義。
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