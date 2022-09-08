南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

南投埔里桃米里農民黃秋田近期在自家林地採摘山蘇、竹筍，意外在一棵倒伏樟樹下方發現巨大野生靈芝，驚喜拿起翻看，形狀像大扇子，又像斗笠或飛碟，帶回家一秤竟16台斤、將近10公斤，有人出價10萬元要買，但他婉拒，將珍藏當鎮店之寶。

黃秋田原本在彰化從事餐飲業，但見務農的父親日益年邁，因此返鄉接手農務，平時種植有機茭白筍，兼開活魚料理餐廳，也會到自家林地、溪流尋覓山產野味，運用在地食材讓饕客大快朵頤，未料近期上山採收竹筍、山蘇，竟有意外收獲。

黃秋田說，他採收山蘇的區域附近，有棵倒伏已久的大樟樹，先前沒有留心樹下狀況，可前幾天彎腰採菜時，突然瞄見樹下背面很像有東西，定睛細看發現竟是野生靈芝，且體積不小，他用鋤頭將靈芝小心取下抱起，沉甸甸的少說10台斤。

而黃驚喜的將這巨大的野生靈芝拿起翻看，其外觀立起來的形狀像是一面大扇子，平放時因中間突起，四周平緩，看起來又像斗笠，也像飛碟，更令他吃緊的是，將野生靈芝帶回家秤重，竟重達16台斤、將近10公斤重，大小重量相當珍貴。