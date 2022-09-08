快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里農民黃秋田上山摘山蘇，意外發現16台斤、將近10公斤重的巨大野生靈芝，其形狀像扇子、斗笠或飛碟。圖／讀者提供
南投埔里農民黃秋田上山摘山蘇，意外發現16台斤、將近10公斤重的巨大野生靈芝，其形狀像扇子、斗笠或飛碟。圖／讀者提供

南投埔里桃米里農民黃秋田近期在自家林地採摘山蘇、竹筍，意外在一棵倒伏樟樹下方發現巨大野生靈芝，驚喜拿起翻看，形狀像大扇子，又像斗笠或飛碟，帶回家一秤竟16台斤、將近10公斤，有人出價10萬元要買，但他婉拒，將珍藏當鎮店之寶。

黃秋田原本在彰化從事餐飲業，但見務農的父親日益年邁，因此返鄉接手農務，平時種植有機茭白筍，兼開活魚料理餐廳，也會到自家林地、溪流尋覓山產野味，運用在地食材讓饕客大快朵頤，未料近期上山採收竹筍、山蘇，竟有意外收獲。

黃秋田說，他採收山蘇的區域附近，有棵倒伏已久的大樟樹，先前沒有留心樹下狀況，可前幾天彎腰採菜時，突然瞄見樹下背面很像有東西，定睛細看發現竟是野生靈芝，且體積不小，他用鋤頭將靈芝小心取下抱起，沉甸甸的少說10台斤。

而黃驚喜的將這巨大的野生靈芝拿起翻看，其外觀立起來的形狀像是一面大扇子，平放時因中間突起，四周平緩，看起來又像斗笠，也像飛碟，更令他吃緊的是，將野生靈芝帶回家秤重，竟重達16台斤、將近10公斤重，大小重量相當珍貴。

黃秋田表示，有中草藥商知道他採到巨大的野生靈芝，相當感興趣，並出價10萬元想購買，但他覺得這朵靈芝外觀很有趣，且能採到也是種緣分，因此決定自己好好珍藏，已婉拒藥商出價，之後會擺在店裡供人觀賞，也當作是鎮店之寶。

南投埔里農民黃秋田上山摘山蘇，意外發現將近10公斤重的巨大野生靈芝，其形狀像扇子、斗笠或飛碟。圖／讀者提供
南投埔里農民黃秋田上山摘山蘇，意外發現將近10公斤重的巨大野生靈芝，其形狀像扇子、斗笠或飛碟。圖／讀者提供

延伸閱讀

許淑華論文再被控侵害著作權 蔡培慧籲「毋枉毋縱」

南投備選國民法官今公開隨機抽 初選名單6000人

醫師組後援會挺蔡培慧 送聽診器要她幫南投把脈

醫師組後援會挺蔡培慧 送聽診器要她幫南投把脈

相關新聞

南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

南投埔里桃米里農民黃秋田近期在自家林地採摘山蘇、竹筍，意外在一棵倒伏樟樹下方發現巨大野生靈芝，驚喜拿起翻看，形狀像大扇子...

中市各國運中心、公有運動場 9月9日體育日免費使用

中秋連假第一天，9月9日是國民體育日，台中市政府運動局明開放國民運動中心、港區運動公園、沙鹿兒童暨體適能中心、公立游泳池...

公園表演魔術吸人潮 豐后參選女將蔡怡萱快閃「萱」講

台中市議員第4選區參選人多，包括6名女性，其中參選人蔡怡萱昨晚在公園和豐原綠空廊道安排魔術表演，吸引大人小孩參觀時，她適...

「你是我的眼」 彰化二林里長畢典捐款認養路燈

彰化縣五合一選戰開打，部分里長確定不競選連任，二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款7萬4000元認養二林鎮路燈，今天鎮長蔡詩...

影／台中狼師案 盧秀燕：持續調查將加害者繩之以法

台中狼師案引發爭議，台中市性平會已針對涉案黃姓教師作出「解聘」最後決議。台中市長盧秀燕今早說，這案子還沒有結束，目前已祭...

影／梨山幸福巴士服務再擴大 梨山賓館再捐第6輛車

台中市交通局今在和平區梨山地區舉辦「原來！幸福梨你這麼近」幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表，台中市長盧秀燕感謝企業捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。