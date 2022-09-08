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影／梨山幸福巴士服務再擴大 梨山賓館再捐第6輛車

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
梨山幸福巴士未來將擴大服務，包含南投地區都將是服務範圍。記者林佩均／攝影
梨山幸福巴士未來將擴大服務，包含南投地區都將是服務範圍。記者林佩均／攝影

台中市交通局今在和平區梨山地區舉辦「原來！幸福梨你這麼近」幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表，台中市長盧秀燕感謝企業捐贈幸福巴士，為梨山交通增加新生力軍。她說，不管多遠的偏鄉、多高的山，市府的關心無所不在，並朝客貨共載、觀光需求、跨縣市服務等方向規畫，逐步擴大幸福巴士服務範圍。

盧秀燕致詞表示，她執政4年來，昨天博愛國小更名為德芙蘭國小，加上今天梨山幸福巴士能克服梨山地區巷弄問題，深入老弱婦孺的住所，協助他們外出就醫、採買等，這些經費與施政或許不是市府最大筆項目，但卻是她執政以來最感動的事情之一，更是她身為媽媽市長應該替市民做的事情。

交通局長葉昭甫表示，大梨山地區目前已有5輛汽車掛綠色牌子，等同公車的車牌，更符合深入大梨山地區各個巷弄，服務在地居民。

葉昭甫指出，市府以公車規格設置梨山幸福巴士，結合大學社會責任的逢甲大學、企業責任保含中油、和泰集團等，採在地人服務在地人，留住在地青年，提升就業率。未來將擴大服務，不只幸福巴士2.0，還會有3.0、4.0，擴大到南投服務。

盧秀燕表示，交通局輔導在地梨山社區發展協會推動「幸福巴士2.0」，提供有需求的民眾預約，全程免費搭乘，期望能提升偏鄉居民交通便利性，公共運輸不分偏鄉、市區，解決四大部落間道路狹小、現有公車難以行駛、缺乏計程車營運的服務缺口。

交通局說，梨山幸福巴士自1月24日起試營運，5月1日正式上路營運，感謝公路總局的經費補助，還有和泰Toyota集團率先捐贈1輛全新7人座小客車、台灣中油公司大力贊助1年5萬公升油料補助，梨山賓館今天也捐贈1輛全新小客車，讓幸福巴士的量能更擴充。

此外，鼎漢國際工程顧問公司及寶錄公司一起提供設備或技術贊助，悠遊卡、一卡通、愛金卡三大票證公司也捐贈票卡，嘉惠偏鄉，許多來自民間的力量與資源為梨山送暖。

葉昭甫指出，今年於梨山地區新闢梨山1路公車路線，在區域內的新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，規畫定班定線及彈性路線，彼此相輔相成，以預約方式，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧梨山地區的基本民行，提供民眾免費搭乘。

另外，疫情嚴峻期間，也協助載送在地民眾出門施打疫苗。統計至今年7月底，梨山幸福巴士已行駛2414班次，載送達4711人次。

台中市長盧秀燕今主持梨山幸福巴士2.0擴大服務記者會。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今主持梨山幸福巴士2.0擴大服務記者會。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席梨山幸福巴士擴大服務記者會。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席梨山幸福巴士擴大服務記者會。記者林佩均／攝影

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