快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市議長爭取蓋 清水鰲峰山停車場、陽光公廁今天啓用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水區鰲峰山公園停車場與陽光廁所今天完工啟用。圖／中市議長張清照服務處提供
台中清水區鰲峰山公園停車場與陽光廁所今天完工啟用。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市清水區鰲峰山公園停車場、陽光公廁今天完工啓用，停車場可停放6輛遊覽車、13輛小客車，還有身心障礙與親子停車格、10個機車格，中秋連假正可派上用場。

台中市政府今天舉行鰲峰山公園停車場和景觀營造工程完工祈福典禮，這處停車場克服地形，分上下層兩處；上層可停小型車與機車，下層停放遊覽車；同時進行動線改善，美化涼亭與設置新的座椅，並將當地鳥群白耳畫眉做成綠牆。

明天起是中秋節連假，台中市政府今年只開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」和「北屯區中正露營區」2處地點提供烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均禁止烤肉及野炊，鰲峰山公園預計湧入人潮，今天完工啟用的停車場，可適時解決停車問題。

台中市議長張清照今天在完工典禮中說，他和二哥前議長張清堂多年來努力爭取建設鰲峰山公園，已擁有全國獨有的競合運動場與觀景台、步道等，遊客多，是票選最佳旅親子遊點之一，但缺乏大型停車場，讓遊客很不方便，因此努力爭取增建可停多輛遊覽車的大型停車場，還有全國對女性最友善的美輪美奐陽光公廁，希望爭取更多遊客來清水，為地方創造旅遊商機。

台中清水區鰲峰山公園停車場與陽光廁所今天完工啟用。圖／中市議長張清照服務處提供
台中清水區鰲峰山公園停車場與陽光廁所今天完工啟用。圖／中市議長張清照服務處提供

延伸閱讀

回娘家烤肉人多！她熱心分配位子被狂虧 媽下秒「驚人舉動」全場笑翻

柯文哲禁止北市河濱烤肉 李秉穎點出1邏輯矛盾

桃園中秋連假虎頭山禁烤肉 中壢封街萬人烤肉也沒了

男不解烤肉為何要帶「一便宜食材」 網大讚：有搭配超好吃

相關新聞

南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

南投埔里桃米里農民黃秋田近期在自家林地採摘山蘇、竹筍，意外在一棵倒伏樟樹下方發現巨大野生靈芝，驚喜拿起翻看，形狀像大扇子...

中市各國運中心、公有運動場 9月9日體育日免費使用

中秋連假第一天，9月9日是國民體育日，台中市政府運動局明開放國民運動中心、港區運動公園、沙鹿兒童暨體適能中心、公立游泳池...

公園表演魔術吸人潮 豐后參選女將蔡怡萱快閃「萱」講

台中市議員第4選區參選人多，包括6名女性，其中參選人蔡怡萱昨晚在公園和豐原綠空廊道安排魔術表演，吸引大人小孩參觀時，她適...

「你是我的眼」 彰化二林里長畢典捐款認養路燈

彰化縣五合一選戰開打，部分里長確定不競選連任，二林鎮里長聯誼會捐出聯誼會結餘款7萬4000元認養二林鎮路燈，今天鎮長蔡詩...

影／台中狼師案 盧秀燕：持續調查將加害者繩之以法

台中狼師案引發爭議，台中市性平會已針對涉案黃姓教師作出「解聘」最後決議。台中市長盧秀燕今早說，這案子還沒有結束，目前已祭...

影／梨山幸福巴士服務再擴大 梨山賓館再捐第6輛車

台中市交通局今在和平區梨山地區舉辦「原來！幸福梨你這麼近」幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表，台中市長盧秀燕感謝企業捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。