中市議長爭取蓋 清水鰲峰山停車場、陽光公廁今天啓用

台中市清水區鰲峰山公園停車場、陽光公廁今天完工啓用，停車場可停放6輛遊覽車、13輛小客車，還有身心障礙與親子停車格、10個機車格，中秋連假正可派上用場。

台中市政府今天舉行鰲峰山公園停車場和景觀營造工程完工祈福典禮，這處停車場克服地形，分上下層兩處；上層可停小型車與機車，下層停放遊覽車；同時進行動線改善，美化涼亭與設置新的座椅，並將當地鳥群白耳畫眉做成綠牆。

明天起是中秋節連假，台中市政府今年只開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」和「北屯區中正露營區」2處地點提供烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均禁止烤肉及野炊，鰲峰山公園預計湧入人潮，今天完工啟用的停車場，可適時解決停車問題。