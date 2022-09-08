影／無畏風雨盧秀燕3訪環清宮贈匾 當地人讚：太勇敢

台中市政府於啟動為期2天的「和平專案」，市長盧秀燕今早第2天視察蒞臨環清宮參拜，感謝宮廟長期致力於地方公益慈善事業，為地方居民帶來心靈安定的力量，並致贈「普濟眾生」匾額以示謝忱，盧允諾若年底當選，會再上山感謝聖母靈驗。

台中市長盧秀燕致詞表示，環清宮是台中市海拔最高的天上聖母廟，4年前她來參拜祈求當選，果然靈驗、順利當選，她也向媽祖允諾認真施政，解決梨山地區交通接駁問題，她也感謝聖母在疫情期間發揮信仰中心，因此今天特別贈送匾額，代表台中市政府的肯定。

環清宮主任委員廖昌本指出，盧市長信守陳諾，6個月前說要上山贈匾額，說到做到，另一對他要肯定市長「非常勇敢」，昨天中橫便道下雨竟然敢衝進來，太勇敢了，希望好市長繼續連任。

盧秀燕表示，感謝宗教團體對於各項防疫政策的協助與支持，宗教團體是市政府最重要的民間夥伴。市府近年積極爭取經費充實建設，除了白鹿吊橋周邊景觀整建、打造全台最高海拔復健站、親子館外，近期也完成南湖溪一號吊橋整建、針對重要道路民生巷、介壽巷，辦理道路定期維護；另也持續改善公墓設施及景觀，興建納骨牆大幅紓解殯葬用地不足問題；另外預計今年年底完工更新自來水管線設備。