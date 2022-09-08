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漢翔公司送愛 送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司送愛，在中秋節前，送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友。圖／漢翔公司提供
漢翔公司送愛，在中秋節前，送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友。圖／漢翔公司提供

漢翔公司有感疫情衝擊，許多援助弱勢團體的物資減少，今年中秋節漢翔將街友納入關懷對象，最近陸續送出花蓮鶴岡文旦給「台中巿街友關懷協會」、「高雄家扶基金會」等機構、讓街友及弱勢家庭獲得實質支持，感受過節氣氛及溫暖。

漢翔公司董事長胡開宏關注弱勢團體，提醒公司捐款須留意資源分配，以資源相對不足的慈善公益團體為優先的關懷對象，禮、贈品的採購也以公益產品為優先，近年來陸續採購慢飛天使、福氣協會等社福機構的糕點、手工皂、清潔劑等手作產品，做為三節睦鄰的公關禮品，也由公司福利社引進供職員選購。

漢翔公司表示，為支持台灣農業，採購應景的農產品，致贈給弱勢的公益團體，並將觸角伸及街友關懷，過程中發現，台中巿街友關懷協會，有一群志工的付出，讓有限的資源能幫助需要的人。

漢翔公司岡山廠區也將兒少列為長期關注的重點，加入照護弱勢兒少及其家庭的「家扶基金會」、照顧失依或失家兒童的「高雄慈德育幼院」及幫助社會底層人士的「高雄匠愛家園」，這些機構保護弱勢兒少不誤入歧途。

漢翔公司送愛，在中秋節前，送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友。圖／漢翔公司提供
漢翔公司送愛，在中秋節前，送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友。圖／漢翔公司提供

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