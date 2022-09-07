存5000元硬幣遭刁難？存戶氣哭：為何看不起零錢

南投一名溫姓網友平時與孩子一起存零錢，今將約5千元硬幣拿去農會存款，未料行員頻刁難，稱零錢有問題、嫌錢無法辨識等造成其困擾，溫婦委屈的當場氣哭，事後上網抱怨「為何看不起零錢」，網友也一面倒，痛批該名行員太不應該。

溫姓網友在臉書社群「爆怨公社」PO文指出，她今天拿著與孩子存好的零錢，約5千元的硬幣去中寮鄉農會存，行員詢問零錢來源，得知她並非做生意，而是自己存的後，便開始碎念，認為零錢就是要花掉，這樣存會造成農會人員的困擾。

之後，該名行員更變本加厲的開始刁難，嫌棄她的零錢有問題，一下說辨識不出來，一下又說零錢有問題得再換一個，讓她相當委屈，當下被氣哭想走人，但農會主任發現狀況不對，立刻幫我處理，也幫她把錢存入本子，但她還是很生氣。

溫姓網友不解向網友提問，行員為什麼要看不起零錢，而她不偷不搶，自己存錢錯了嗎？教小孩存錢錯了嗎？零錢明明也是錢，沒有零錢，哪來的鈔票，要是不給換可以在門口貼上公告，況且她換的錢也是要存到農會戶頭。

而其貼文一出引發網友熱議，不少人建議存零錢可以拿去台銀或郵局，並痛批該名行員太不應該，紛表示「農會都會歧視零錢」、「農會都很跩」、「投訴他」，但也有人幫行員說話認為，「鄉下農會可能沒有算幣機，不能偷懶才刁難。」

對此，中寮鄉農會總幹事林裕堂說，基於洗錢防制及防詐騙，對存匯民眾會詢問金錢來源及職業，而該名婦人要存入的硬幣有50元、10元、5元、1元等種類較多，其中有1枚10元和3、4枚1元，磨損到無法辨識，而無法讓她存入。

林表示，存戶與行員雙方溝通上有些誤解，產生不愉快，但當下主任發現後就立刻了解處理，並留下電話給對方，以利她後續可連繫協助；而行員有時也很為難，基於規定多做詢問，常被在找碴，未來會再加強溝通，也希望民眾多一份體諒。