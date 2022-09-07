全國最大梨山衛生所24小時不打烊 盧秀燕謝雲端上天使

台中市梨山地區地廣路遙，梨山衛生所是全國最大且全年無歇、24小時營運診所，台中市長盧秀燕今到衛生所內向雲端上的醫護人員致謝，更提及全國首次成立疫情危機前進指揮所就在平等國小，所幸當時親師生是小感冒，市府第一時間派遣9個局處人員，化解危機。

梨山地區無住院醫療設施且聯外交通不便，梨山衛生所自2012年起與中山醫學大學附設醫院合作，提供定點門診、急性醫療照護等服務，今年更向中央爭取補助，提供眼科、皮膚科及神經內科遠距醫療專科會診。

市長盧秀燕今天傍晚到梨山衛生所，慰問長期守護偏鄉、默默付出的醫療團隊，感謝雲端上的這群醫療天使；盧指出，這2年疫情嚴峻，平地防疫工作各有分工，但整個大梨山地區沒有藥局，梨山衛生所就是醫療院所兼藥局，兼顧大梨山地區居民的照護與防疫工作，負擔相當繁重，非常不簡單。

盧秀燕更感謝，梨山衛生所是唯一全年365天、24小時服務的衛生所，是全國最大的衛生所，由5名醫師與相關醫護人員支持，她特別感謝在地服務18年的醫師蔡榮發，謝謝醫師的服務。

梨山衛生所2020年成立「梨山衛生所復健站」，提供復健服務，今年向中央爭取補助計畫，提供眼科、皮膚科及神經內科遠距醫療專科會診，完善梨山地區醫療照護，提升在地民眾就醫可近性，守護偏鄉民眾健康。

衛生局說明，梨山地區歷經921地震後，中橫谷關至德基段嚴重坍方，道路時常中斷而與外界隔絕，民眾如有需求，只能長途跋涉就醫，光是交通往返時間就需要3至6小時，十分不便。

因此，梨山衛生所作為當地唯一醫療院所，提供許多一般衛生所沒有的醫療服務，如夜間及例假日門診、24小時急診待診及緊急後送轉診服務等。