彰化八卦山展開步道、廣場與照明改善 明年3月中完工

八卦山脈為彰化縣著名觀光景點之一，但許多硬體老舊不夠完善，彰化縣府規劃改善台語文創意園區周遭空間，包含廣場、步道鋪面、戶外表演空間等，向觀光局爭取經費補助，展開八卦山生態體驗登山步道整備工程（第二期），預計投入1900萬元，9月16日開工，工期180天，將於明年3月14日完工。

彰化縣長王惠美今視察八卦山生態體驗登山步道整備計畫第二期工程，她表示，八卦山擁有豐富天然風景，適合鄉親休閒、運動的地方，縣府爭取到交通部觀光局111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」辦理改善工程，也會增加照明燈具及綠地面積等，恢復八卦山過去的風華。

城觀處表示，這次工程內容主要為兩大工區，第一為台語文創意園區新設表演平台，增加戶外表演空間；並改善園區廣場與步道鋪面、增加照明燈具及綠地面積；另於本區增設擋土牆與排水溝，以減緩土石流、泥沙淤積情形，改善排水問題。

第二為八卦山大佛風景區步道及設施改善，包含指標牌、導覽牌、解說牌、座椅維護、步道照明改善等，提升整體環境視覺美感與舒適度。