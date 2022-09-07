疫情影響慈善捐助 台電捐贈台中兩慈善機構各5萬元
疫情讓台中市「十方啟能中心」以及「創世基金會台中分院」營運捉襟見肘，台電台中區營業處長黃明舜獲悉，今特別趕在秋節前，代表同仁各捐贈5萬元給兩單位，也期待能藉此拋磚引玉，號召更多企業及社會大眾關注，一起給予支持。
創世台中院區院長陳韋龍說，受疫情影響，部分捐助人暫停了定期定額捐款，也有店家因生意不佳歇業，放置在店內的捐贈創世發票箱也連帶必須撤除，收入因而受影響。
十方啟能中心主任游月菊說，受疫情影響，許多的大小義賣、園遊會活動都停辦，民眾出門消費的機會銳減，使得一直以來仰賴的義賣所得及愛心捐助大幅減少，對啟能中心營運造成影響。
黃明舜說，台電台中區處常年讓創世基金會放置發票捐贈箱，也曾為其添購病床等設備，並捐款購買尿布等贈送給植物人使用，最近聽聞創世台中院區有許多使用了30多年的醫療設備亟待更新，立即決定捐贈5萬元，供其採購安全、新型的醫療設備使用。
而為了鼓勵十方啟能中心的慢飛天使們能夠習得一技之長，建立自我照顧與謀生的能力，也特別捐助5萬元做為其今年中秋手做月餅的基金。
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