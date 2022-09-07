影／環山獵人步道本月底完工 盧秀燕相約走步道、烤肉

台中市和平區的「環山獵人登山步道」總長度約2.5公里，位於環山地區的自然原始林，過去是泰雅族人狩獵古獵徑，台中市觀旅局爭取近6千萬元經費分三期修法，第一期本月底完工、2、3期今年底落成，遊客可以體驗古獵人生活場景。台中市長盧秀燕今到平等國小遠眺獵人步道，相約年底大家一起走步道、舉辦烤肉慶祝大會。

盧秀燕啟動為期兩天的「和平專案」，今天傍晚來到環山部落視察「環山獵人登山步道」工程建置進度，與工作人員在濛濛細雨中視察。

她表示，這次步道建設不僅滿足地方需求、活絡周邊觀光，更能推廣保存原民部落文化，並指示持續推展低碳旅遊及提供市民休憩運動空間的重要性。

「市長媽媽好！」盧秀燕致詞到一半，一名平等國小小女童開心高喊著，隨後與母親站在盧市長身旁聽市長講解獵人步道。

盧秀燕表示，獵人步道難度高，共分三期經費，一期休閒版本月底完工，二、三期健腳版今年12月底完工，她強調，步道完工後相關單位後續養護工程更加重要，讓遊客玩的安全又盡興。

觀旅局指出，觀旅局近年來積極推動梨山地區觀光發展，開發環山部落的「環山獵人登山步道」，工程分為兩案三期逐年進行，總工程費共計5900萬元。

觀旅局表示，步道以減量設計、環境永續方式建置，並設有導覽解說系統及休憩節點，其中更參考環山部落耆老口述故事，營造古獵人生活場景，像是淨化之地、半穴居遺址群落及獵人競射箭競技場，都是未來山友旅客必定要探尋走訪的景點，也是部落寓教於樂及文化傳承的據點。