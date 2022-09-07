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中科園區首座非營利幼兒園揭牌 招收園區廠商子女196人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局長許茂新（左三）等人為非營利幼兒園揭牌，將招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供
中科管理局長許茂新（左三）等人為非營利幼兒園揭牌，將招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供

中科非營利幼兒園今天揭牌，中科管理局長許茂新說，這是中科首座員工子女非營利幼兒園，可招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人，且皆採小班制教保服務，且購置充足的教具、玩具等，提供園區各廠商子女優質、平價的托育服務。

幼兒園設在中科實驗中學的優美校園，並委託財團法人宏觀文教基金會經營，學校還特別把將室翻修，營造快樂學習的教保場所。

包括中科實驗高級中學校長秦文智、宏觀文教基金會董事長李效武、科學園區同業公會中區辦事處處長賴明志、台灣積體電路製造股份有限公司部經理沈明發、友達光電股份有限公司台中廠經理蔡明勳等人今都出席活動，共同揭牌。

許茂新說，這是配合行政院幼兒教育與照顧政策，以提高生育率。中科非營利幼兒園採平價收費，第1名子女收費每月2000元，第2名子女每月1000元，第3名以上及低收、中低收入戶則完全免費。

此外，為協助雙薪家庭父母安心就業，減輕家庭經濟負擔，還依家長需求及參加幼兒人數配合開辦延長照顧服務措施，實施時間以平時上課日放學後下午5 時起算，以2 小時為上限，歡迎園區從業員工上中科幼兒園臉書專頁（https://reurl.cc/VjGg8n）了解相關訊息。

中科首座員工子女非營利幼兒園揭牌，招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供
中科首座員工子女非營利幼兒園揭牌，招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供
中科首座員工子女非營利幼兒園揭牌，招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供
中科首座員工子女非營利幼兒園揭牌，招收2足歲以上至未滿6歲的幼童196人。圖／中科管理局提供

幼兒園 行政院

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