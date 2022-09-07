南投備選國民法官今公開隨機抽 初選名單6000人

國民法官新制將在明年上路，南投縣政府今天依法在南投地方法院、地檢署及南投律師公會等單位共同見證下，從設籍南投縣且符合積極資格的人口中，隨機抽選出6000名備選國民法官，後續將會將初選名冊，送交南投法院進行選任程序。

民政處指出，「國民法官法」前年8月12日經總統公布實行，國民法官新制將在2023年上路，而依該法第12條規定，年滿23歲，並在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的國民，就有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

今天就在民政處辦理「備選國民法官初選名冊公開抽選程序」，由副處長賴瓊美擔任主席，在南投地方法院庭長陳宏瑋、科長孫庠熙、南投地檢署主任檢察官賴政安、南投縣律師公會常務理事陳盈壽、總幹事陳若儀等見證下，隨機抽出人選。

民政處副處長賴瓊美說，今天在法界人士見證下，針對年滿23歲完成義務教育，並設籍南投縣4個月以上等具備積極資格的縣民人口清冊，從戶役政資訊系統以電腦程式當場操作，公開隨機抽選出6000人，成為明年度的備選國民法官。

縣府之後會將被抽選出的6000人造具備選國民法官初選名冊，送交南投地方法院進行選任程序，由法院設置的審核小組對初選名冊加以審查正確性、排除依法不能擔任者，完成複選名冊，再書面通知複選名冊內的「備選國民法官」。