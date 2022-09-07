快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心中秋節學生確診數暴增 老師最怕吃到這東西

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供

中小實體開學第二周，台中有老師深信「鳳梨傳說」，擔心中秋前吃到鳳梨、鳳梨酥等，學生確診數暴增忙不完，也有的認為是迷信；台中市府統計，今天台中市新增學生確診273人，共有396班停課。台中診所醫師施勝桓建議，開學後很多都是全家確診、「一家一家來」，建議疫苗應「打好、打滿」，長者有疫苗就打，不用等，是防BA.5的最好方法。

台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳認為，中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰期恐落中秋後、九月中下旬，嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗能降低腦炎、MIS-C 和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，幼兒越早打越好，因為打疫苗要二至四周後才慢慢產生抗體，才來得及面對疫情高峰。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，隨到隨打，提供成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等6種劑型限量供應，請多加利用。

台中市衛生局提醒，國內疫情因Omicron亞型變異株BA.5有略升情勢，呼籲民眾應盡快完成疫苗接種，詳請可上網https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist；台中市新冠疫苗接種站資訊可上網查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天幼兒接種疫苗情況。圖／醫師施勝桓提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「月亮什麼冬冬」升級新亮點 中秋來冬山找巨型玉兔

服務返鄉民眾 金門中秋假期包船明日啟航

進劇場過中秋！「魔法阿媽」舞台劇9月10日高雄場開演

買不到BA.5疫苗？ 國民黨：指揮中心別再超慢部署

相關新聞

台中老師中秋前最怕的傳說 今273學生確診、396班停課

中小實體開學第二周，台中有老師深信「鳳梨傳說」，擔心中秋前吃到鳳梨、鳳梨酥等，學生確診數暴增忙不完，也有的認為是迷信；台...

報你知！彰化縣公布中秋連假8鄉鎮市停收垃圾時間

中秋節3天連假，彰化縣26鄉鎮市垃圾清運時間異動，其中，田中鎮8日暫停收運垃圾、溪湖鎮9日暫停收運垃圾，彰化市、和美鎮、...

疫後求才若渴！台中國際酒店調高薪資 市府辦39場徵才

疫情趨緩，台中市政府勞工局見服務業市場漸趨熱絡，本月將舉辦39場徵才，提供2300個職缺。其中，更針對住宿及餐飲業舉辦1...

更方便！台中豐原轉運中心9月9日啟用 27條客運路線進駐

台中市豐原轉運中心9月9日啟用，交通局規劃引進27條市區客運路線進轉運中心，當天中午12點進駐服務，轉運中心除提供民眾候...

台中聯勤招待所將動工改建社福基地 公民團體抗議

台中市西區聯勤招待所是全台保存最完整的美軍俱樂部，見證台美協防歷史，市府已規劃改建為非營利組織與志工發展中心。台中市原鄉...

台中市都市空間設計大獎 入圍作品展登場

第10屆台中市都市空間設計大獎入圍作品展今天登場，市府都發局長黃文彬表示，共有105件作品參賽，選出入圍作品22件，將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。