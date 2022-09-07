擔心中秋節學生確診數暴增 老師最怕吃到這東西
中小實體開學第二周，台中有老師深信「鳳梨傳說」，擔心中秋前吃到鳳梨、鳳梨酥等，學生確診數暴增忙不完，也有的認為是迷信；台中市府統計，今天台中市新增學生確診273人，共有396班停課。台中診所醫師施勝桓建議，開學後很多都是全家確診、「一家一家來」，建議疫苗應「打好、打滿」，長者有疫苗就打，不用等，是防BA.5的最好方法。
台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳認為，中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰期恐落中秋後、九月中下旬，嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗能降低腦炎、MIS-C 和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，幼兒越早打越好，因為打疫苗要二至四周後才慢慢產生抗體，才來得及面對疫情高峰。
負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，隨到隨打，提供成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等6種劑型限量供應，請多加利用。
台中市衛生局提醒，國內疫情因Omicron亞型變異株BA.5有略升情勢，呼籲民眾應盡快完成疫苗接種，詳請可上網https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist；台中市新冠疫苗接種站資訊可上網查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post。
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