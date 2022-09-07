報你知！彰化縣公布中秋連假8鄉鎮市停收垃圾時間

中秋節3天連假，彰化縣26鄉鎮市垃圾清運時間異動，其中，田中鎮8日暫停收運垃圾、溪湖鎮9日暫停收運垃圾，彰化市、和美鎮、埔心鄉、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉10日暫停收運垃圾，彰化縣環保局呼籲民眾配合清運時間，並做好分類，尤其像金紙灰燼，最好先淋水成狀後，再丟進垃圾車，以免垃圾車壓縮時爆開造成粉塵爆飛，危及清潔人員安全。

彰化縣環保局表示，在公所垃圾車未清運前，請民眾務必將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。中秋節連假期間各鄉鎮公所清潔隊垃圾清運時間，民眾可透過各公所網站或臉書查詢。

環保局提醒民眾，要注意做好垃圾分類，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，應正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

尤其，中秋節期間，很多民眾會拜拜燒金紙，甚至放鞭炮煙火，2020年9月，即有彰化市公所清潔隊一輛垃圾轉運車，載運垃圾到溪州焚化爐路途中，車內垃圾突然燃燒，原因是燒化紙錢未澆水就上垃圾車，途中起火，還動用消防車滅火；同年10月，另有彰化市民眾將打包的金紙灰燼就往垃圾車丟，結果垃圾車壓縮時爆開造成粉塵爆飛。