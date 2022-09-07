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中市9月推39場徵才 邀住宿餐飲業共襄盛舉

中央社／ 台中7日電

台中市勞工局今天公布9月將舉辦39場徵才活動，提供2300個職缺；其中更針對住宿及餐飲業舉辦12場徵才，邀請李方艾美酒店、震大金鬱金香酒店、鼎泰豐等共襄盛舉。

勞工局長張大春表示，依勞動部今年第3次人力需求調查顯示，10月底前住宿、餐飲業人力需求，預計淨增加將超過5300人，創下歷年同期新高；勞工局9月舉辦的39場徵才活動，其中12場針對住宿及餐飲業，邀請符合「青年就業獎勵計畫」廠商參加，協助青年根留台中。

張大春指出，12場住宿及餐飲業徵才活動中，勞工局除積極開發應屆畢業生職缺，更邀請萬豪國際集團中部地區最高端酒店品牌「李方艾美酒店」、台中市海線首家國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」、知名鍋貼水餃連鎖品牌「四海遊龍」等廠商共襄盛舉。

張大春說，其中國際知名中式連鎖餐廳「鼎泰豐」也釋出薪資新台幣5萬元的料理廚師職缺；另勞工局也開發了180個不限學經歷職缺，後續將持續開發多元工作機會，協助市民朋友順利就業。

李方艾美酒店指出，響應明年度基本工資上調至2萬6400元，1日起全面調升基層員工薪資至3萬1000元，房務員更是直接祭出3萬2000元的薪水，不僅高於明年度基本工資約20%，與其他台中五星級酒店薪資相較也多了3000到4000元，期待能吸引更多優秀人才加入。

李方艾美酒店表示，也歡迎加入時薪人員行列，祭出時薪185元，歡迎無經驗但想加入國際酒店的新鮮人，或想感受國際品牌不同企業文化與國際員工交流機會的老手一同加入；預計15日下午3時30分起在酒店21樓宴會廳辦理現場就業徵才。

酒店 勞工局 住宿

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