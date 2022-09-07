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台中大安農會購贈公益禮盒 慰勞轄內機關服務志工團隊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會購贈公益禮盒，慰勞轄內機關服務志工團隊，今天舉行捐贈儀式。圖／大安區農會提供
台中大安農會購贈公益禮盒，慰勞轄內機關服務志工團隊，今天舉行捐贈儀式。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會金磚米撲滿獲選為台中市十大伴手禮公益聯名禮盒項目之一，大安農會買公益聯名禮盒，慰勞轄內機關服務志工團隊，今天舉行捐贈儀式。

大安農會金磚米撲滿入選公益聯名禮盒項目後，農會買入一批聯名禮盒做公益，今天上午在農會捐贈慰勞轄內機關志工，農會農業推廣志工莊寶葉隊長，大安區衛生所保健志工童淑麗隊長、大安圖書館志工王宗仁隊長、大安區公所民政志工彭秀英隊長、愛心志工隊長由黃順良主任秘書派代等人出席捐贈儀式。

大安農會表示，農會金磚米撲滿榮幸入選台中市工策會舉辦「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」VTuber產品行銷管道，與財團法人台中市愛之光教育基金會聯名合作「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」之公益活動，同步發揮愛心，購贈一批禮盒做公益，慰勞轄內大安區公所愛心志願服務隊16人、大安區公所民政志工服務隊23人、大安區衛生所保健志工隊21人、大安圖書館志工隊33人及本會農業推廣志願服務志工隊39人等。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安區農會再次於中秋前夕，發起「公益ANNO･永續善農」的心，購贈公益聯名禮盒，慰勞轄內機關志願服務團隊及本會農業推廣志願服務志工團隊，一同投身公益、回饋社會，盼善的循環帶動全民發揮愛心做公益。

台中大安農會購贈公益禮盒，慰勞轄內機關服務志工團隊，今天舉行捐贈儀式。圖／大安區農會提供
台中大安農會購贈公益禮盒，慰勞轄內機關服務志工團隊，今天舉行捐贈儀式。圖／大安區農會提供

農會 台中市 愛心

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