更方便！台中豐原轉運中心9月9日啟用 27條客運路線進駐

台中市豐原轉運中心9月9日啟用，交通局規劃引進27條市區客運路線進轉運中心，當天中午12點進駐服務，轉運中心除提供民眾候車、乘車及轉乘，還可以逛街、喝咖啡，打造山城交通樞紐。

交通局長葉昭甫表示，交通局彙整豐原車站周邊市區客運路線，多次邀集市區客運業者現勘，先規劃27條市區客運路線停靠豐原轉運中心。

葉昭甫說，27條市區客運路線方向，包括往市區、豐原、海線及山線，依方向性分布在轉運中心內部的5個月台及外部長廊式候車亭(第6月台)，未來持續規劃引進國道客運及市區客運路線服務大眾運輸乘車需求。

公車路線調整，9日中午12點進駐服務，路線規劃包含停靠第1月台往大甲、后里的211路、212路、811路及812路；第2月台往大甲、大安的92路、213路及215路；第3月台往清水、神岡的182路、183路、185路、186路、232路、237路(含區)、238路、239路。

還有第4月台往西屯、台中市區、豐原區內的220路(含繞) 、227路、228路、529路、956路、989路(含延)；第5月台往神岡、新社、豐原區內的91路(含延、繞1、繞2)、218路、223路、235路；及停靠第6月台往台中市區的700路崇德幹線公車及921路，現場特別設置路線導覽圖供民眾查詢，歡迎民眾多加利用。交通局表示，豐原轉運中心緊鄰台鐵豐原車站，另提供296席汽車位及849席機車位。