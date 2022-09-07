中友百貨彰化館18家在地精品將進駐 規劃引進國際名牌

中友百貨將在彰化蓋百貨公司，預計最快今年11月可動土，彰化縣府今與中友百貨公司簽署合作備忘錄，未來將設彰化精品專區，縣內18家標竿品牌將進駐，包括自行車大廠美利達、環保機能的戶外休閒服飾歐都納、以精品皮件著稱的SOBDEALL沙伯迪澳等；縣府經綠處也指出，國際精品也規劃引進。

縣府今天安排模特兒穿搭彰化生產產品，現場走秀，展現彰化產品魅力，彰化縣長王惠美說，彰化是全球時尚精品供應鏈重要的聚落，不論是彰化的紡織、成衣、飾品、皮革產品，年銷售額超過820億元，位居全台第二，是全球時尚產業的隱形冠軍。

像是早期彰化紡織廠集中在和美伸港，具有「和美織仔」的美譽，後來演化出創新環保紡織材料、紡織設備以及涵蓋居家、休閒、戶外、服裝、飾品的設計製造，自行車也一直是台灣品牌代表，美利達不只是台灣之光，更是世界之光。

王惠美也指出，中友百貨在彰化的投資從原本的25億元加碼到43億元，預計2025年開幕，今天第一階段的18家在地廠商進駐中友百貨。

包含美利達自行車、休閒服飾歐都納、精品皮件SOBDEALL沙伯迪澳、環保紗線編織緹花布品牌REORE、琨蒂絲絲襪、時尚文具順德工業、台灣最大工業用布廠弘裕企業、以環保紡織材質打入蘋果供應鏈的力麗企業。

另有全球緞帶冠軍緞帶王、台灣唯一獲碳足跡認證雨傘的富雨陽傘、羽絨服飾品牌Easy Life、開發機能纖維布的聚隆纖維、口罩國家隊華新醫材集團、生產美妝產品的加興企業、客製化服飾開發的佳俊服飾、以浴袍、毛巾及機能用布設計製造的永翊興業、機能布品與服飾設計製造的皇益紡織、以及生產100%鋁鎂合金一體成型旅行箱的敞盛國際公司(YISTUNEE)。