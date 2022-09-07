影／捎來吊橋抗風主索需更新 盧秀燕揪江啟臣：一起拚

捎來吊橋位於谷關商店街(谷關郵局)旁，是遊客走訪「捎來步道」往返必經橋樑，去年投入404萬元修繕，今年春節前完工開放通行。台中市長盧秀燕今率領市府團隊視察，有鑑於吊橋抗風主索、支索等需320萬元經費更新、補強，當場允諾地方、中央將研議辦理，提供遊客一條安全步道。

和平區公所指出，捎來吊橋坐落於和平區博愛里，海拔約800公尺的大甲溪畔，橋樑長約95公尺、橋面寬約2公尺。

考量捎來吊橋對谷關觀光產業甚為重要，優先進行「垂吊索（橫樑）工程」，經費約為404萬元，市府補助六成，交通部觀光局參山國家風景管理處補助四成，接著為維護整體安全及美觀，區公所再自籌經費約287萬3000元進行橋面板（縱樑）工程，現已順利完工開放。

和平區公所現場簡報指出，捎來吊橋的抗風主索、支索、吊橋圍網都需要更新、補強，總經費約320萬元，需要市府支持。

盧秀燕致詞表示，這是她市政考察的原因，了解地方所需，她會與中央一起努力。盧現場點名立委江啟臣，「我們姐弟兩人，你說呢？」保障地方、中央一起籌措經費，讓捎來吊橋更加安全。

立委江啟臣表示，對於捎來吊橋補強作業他相當支持，要讓谷關地區重現風華，他極力爭取中央全額補助320萬元。