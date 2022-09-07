疫情又升溫！員林公所送確診物資包 取消表揚餐會

疫情升溫，彰化縣員林市公所準備了8千份關懷物資包，員林市長游振雄說，最近疫情嚴重，專家預計中秋節後會有一波大流行，為了讓確診民眾安心隔離，9月1日起員林市確診民眾家人可至公所領關懷物資包，公所也將十月的金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動取消餐會，將改發餐券，以減少脫罩群聚感染。

國內COVID-19昨天新增確診3萬6707人，彰化縣則新增1540例，為因應最近確診人數大幅攀升，員林市公所也準備八千份關懷物資包供應做為確診者物資補給，今天市長游振雄主持宣導會，員林市代會主席賴東位、市代、里長等與會。

游振雄說，最近各學校開學後，疫情明顯升溫，近來員林市新增確診人數曾高達400、500人，由於中央隔離政策放寬後，確診人數增加，許多縣市政府的防疫關懷包將逐步取消發放，但市公所為避免關懷服務斷層，考量要讓確診者減少外出採買的不便性，即日起發放「防疫關懷物資包」給員林市確診民眾，讓民眾可以安心休養，盡快康復。

員林市價值約500元的防疫關懷物資包提供包含營養沖泡包、蘇打餅乾、維他命c、運動飲料、口罩、75%酒精濕紙巾等物品，確診者如有需求者可委託家人或親友代領，於市公所上班時間持確診者證明文件如隔離通知書或簡訊與身分證明文件等至公所民政課申請領取。

游振雄說，最近也陸續傳出有民眾在聚餐中確診，為了加強防疫，公所也決定把10月將舉行的金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動改到戶外，取消餐會，將改發餐券，以減少脫罩群聚感染，也提醒民眾中秋節親友間即使聚餐，用餐完後也記得立即戴上口罩，降低感染風險。